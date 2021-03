Die Feuerwehr Großpertholz wurde am Sonntag um 22.45 Uhr angefordert. Auf der B41 auf Höhe der „Anna-Freitag-Kurve“ konnte ein Lkw seine Fahrt nicht mehr fortsetzen. Auf der eisglatten und mit Schnee bedeckten Fahrbahn hatte der Brummer, der nur sechs Tonnen geladen hatte, keine Chance, über das Bergstück zu kommen.

„Wegen der geringen Ladung hatte er kein Gewicht auf den Antriebsachsen“, betonte Feuerwehrkommandant Rene Steininger. Die Floriani zogen den Brummer im dichten Schneetreiben mit der Abschleppstange bis nach Rindlberg, dort konnte er seine Fahrt selbstständig fortsetzen.

Das konnte auch ein Lkw-Zug, der am 22. März kurz vor 8 Uhr auf der Fahrt von Weitra in Richtung St. Wolfgang von der eisglatten Straße in den Graben gerutscht war. Sechs Mitglieder der Feuerwehr Weitra fuhren mit zwei Einsatzfahrzeugen zum Einsatzort auf Höhe des Golfplatzes. Mit der Abschleppstange und dem Kran hatte der mit zwölf Tonnen beladene Lkw-Zug bald wieder festen Boden unter seinen Reifen.