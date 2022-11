Zwei Medizinstudenten absolvierten Pflichtpraktikum im Gmünder Spital

Bereits im Jahr 2020 leisteten die beiden Medizinstudenten Felix Heger und Lorenz Pilz einen Teil ihrer zwölfwöchigen Pflichtfamulatur an der Chirurgischen Abteilung im Landesklinikum Gmünd. Sie waren damals von den Bemühungen der Ärzte sowie des Pflegepersonals, die ihnen so viel medizinische Praxis und Fachwissen wie nur möglich übermittelten, begeistert.

Aus diesem Grund entschieden die beiden, ein Tertial ihres „Klinisch-Praktischen Jahres (KPJ)“ wieder im Landesklinikum Gmünd zu absolvieren. Felix Heger entschied sich dabei nochmals für die chirurgische Abteilung, während Lorenz Pilz seine 16 Wochen an der internen Abteilung leistete. „Lorenz und ich wurden in den letzten 16 Wochen wahnsinnig gut auf die Praxis im Spital vorbereitet. Das Vertrauen, die kollegiale Wertschätzung und natürlich auch das medizinische Fachwissen, welches uns geschenkt wurde, waren wirklich atemberaubend“, meint Felix Heger. „Ich möchte mich auch nochmals aufrichtig beim gesamten Team der Allgemeinchirurgie des Landesklinikums Gmünd für die vielen Operationen und die spannenden Ambulanzfälle, bei denen ich assistieren und die ich behandeln durfte, bedanken. Natürlich auch für die interessante Stationsarbeit, bei der ich sehr viel über chirurgische Nachsorge lernen konnte“, ergänzt er.

„In sehr familiärer Atmosphäre wurde mir von Ärzten und Pflegepersonal in der Internen Abteilung viel Fachwissen übermittelt. Ich bin sehr dankbar für alle diese Erfahrungen und kann das Landesklinikum Gmünd als Lehrkrankenhaus nur wärmstens weiterempfehlen“, bedankt sich auch Lorenz Pilz für die gute Zusammenarbeit bedanken.

Zur Erklärung: Im Rahmen ihrer Ausbildung müssen angehende Ärzte das sogenannte „Klinisch-Praktische Jahr (KPJ)“ absolvieren. Dieser essentielle Teil des Studiums wird in drei Abschnitten zu je 16 Wochen unterteilt und dient der eigenständigen Anwendung und Vertiefung der erlernten Kompetenzen unter der aktiven Teilnahme am klinischen Alltag. Während des KPJ sind Studierende als lernendes Teammitglied an den Abteilungen tätig und werden von Mentoren bei ihrer intensiven, klinisch-praktischen Ausbildung begleitet.

