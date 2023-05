Michael Böhm übergibt Krankenhausleitung in Gmünd

Michael Böhm, als Anästhesist und Arzt mit Leib und Seele bei Patienten und Kollegen gleichermaßen geachtet und beliebt, trat am 1. Februar 1984 seinen Dienst als Sekundararzt im damaligen „Öffentlichen Krankenhaus der Stadt Gmünd“ an und absolvierte den Turnus im Haus. Nach Beendigung seiner Ausbildung zum Facharzt für Anästhesiologie und Intensivmedizin 1991 wurde er direkt als Erster Oberarzt dieser Fachabteilung eingesetzt, 2008 als Nachfolger von Farid Samouh - der seinen medizinischen Werdegang stark geprägt hatte - mit deren Leitung betraut. 2011 wurde Böhm auch zum ärztlichen Standortleiter.

Nach nunmehr knapp 40 Jahren im Landesklinikum Gmünd übergab Michael Böhm seine Leitungsfunktionen an qualifizierte Nachfolgerinnen. Den interimistischen Vorstand der Abteilung für Anästhesiologie und Intensivmedizin übernahm die bisherige Erste Oberärztin Claudia Praseta. Die Agenden der ärztlichen Standortleitung führt die Oberärztin an der Chirurgie, Julia Dlask, fort. Michael Böhm selbst bleibt dem Krankenhaus als Oberarzt in seinem Fach erhalten.

Übergabe an „zwei äußerst fähige Nachfolgerinnen“

„Für mich als Gmünder stand das Klinikum immer im Zentrum meines beruflichen Interesses, sowohl bei der PatientInnen-Versorgung als auch bei der Mitarbeiter-Führung. Eine große Stütze dabei war die überzeugte Loyalität der gesamten Kollegenschaft zum Standort Gmünd“, betont Böhm. Er freue sich über die Übergabe an „zwei äußerst fähige Nachfolgerinnen, die den eingeschlagenen Weg einer möglichst wohnortnahen, medizinischen Versorgung am Standort Gmünd fortführen werden“.

Die Gmünderin Julia Dlask absolvierte nach ihrer Matura am Gmünder Gym ein Studium der Humanmedizin an der Universität Wien, absolvierte nach der Promotion 2004 die Turnusarzt- und auch Facharzt-Ausbildung am Klinikum Gmünd. Erfahrungen sammelte sie unter anderem auch an den Kliniken Horn, St. Pölten und Zwettl. Die Ärztin für Allgemeinmedizin und Fachärztin für Allgemeinchirurgie und Viszeralchirurgie betreibt auch eine Praxis in der Habsburg-Lothringen-Straße in Gmünd und Zweitordination im „W4.med“-Ordinationszentrum in Weitra, 2016 wurde sie zur chirurgischen Oberärztin am Landesklinikum Gmünd.

Die in Hoheneich aufgewachsene Claudia Praseta fand einst über eine ehrenamtliche Tätigkeit als Rettungs- und Notfallsanitäterin beim Roten Kreuz Gmünd ihre Begeisterung für die Notfallmedizin, entschied sich für das Medizinstudium und begann nach Studienabschluss 2004 ihre Turnusausbildung am Klinikum Gmünd. 2012 schloss sie die Facharztausbildung für Anästhesie und Intensivmedizin ab. Seit etwa sechs Jahren ist sie leitende Notärztin am Notarztstützpunkt Gmünd, 2020 wurde sie 1. Oberärztin der Anästhesie & Intensivmedizin.

Dank und Anerkennung für Böhm von den Nachfolgerinnen

„Schon die letzten Jahre war mir bewusst, dass ich als Gmünderin die Zukunft unserer Abteilung und unseres Klinikums zum Wohle der hiesigen Bevölkerung mitgestalten möchte, weshalb ich mich letztlich auch für die Bewerbung um die Nachfolge meines Chefs Michael Böhm entschied“, sagt Claudia Praseta zu ihrer neuen Funktion. Sie danke Böhm für die jahrelange Unterstützung, „dass er mich gefördert und auch gefordert hat. Nur dadurch stehe ich heute bereit, um meine neue Funktion übernehmen zu können.“

Auch die interimistische ärztliche Standortleiterin Julia Dlask dankt Michael Böhm: „Seit meinem Arbeitsbeginn im Landesklinikum Gmünd hat er mich stets gefördert und dazu ermutigt, das Beste aus mir herauszuholen. Ich freue mich auf die neue Herausforderung, vor allem aber darauf, mit einem großartigen Team, bestehend aus den unterschiedlichsten Berufsgruppen, zusammenarbeiten zu dürfen. Als geborene Gmünderin liegt mir die bestmögliche wohnortnahe medizinische Versorgung in unserem Krankenhaus besonders am Herzen.“

Auch Andreas Reifschneider, Geschäftsführer der Gesundheit Waldviertel GmbH, dankt Böhm via Aussendung für dessen Verdienste. „Sein Engagement und seine fachliche Kompetenz haben maßgeblich zur positiven Entwicklung des Standortes beigetragen“, wünscsht er ihm alles Gute für seine Zukunft als Oberarzt. Mit Claudia Praseta und Julia Dlask gebe es zwei erfahrene und kompetente Nachfolgerinnen, die „die erfolgreiche Arbeit von Michael Böhm fortsetzen werden".

Keine Nachrichten aus Gmünd mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.