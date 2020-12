Brand in Waldenstein: 120 Feuerwehrleute im Einsatz .

Fast genau auf die Sekunde zu Mitternacht haben in Waldenstein und im Umkreis die Sirenen geheult: Von 5. auf 6. Dezember kam es in einem Waldensteiner Wohnhaus an der L69 Richtung Groß-Neusiedl zu einem Brand. Zwei ältere Personen haben sich im brennenden Wohnhaus befunden. Sie konnten gerettet werden.