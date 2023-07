Betonwerk Seidl steigt auf Vier-Tage-Woche um und investiert kräftig

„Wir nehmen den Wunsch der Mitarbeiter ernst und stellen ab August auf die Vier-Tage-Woche in der Produktion um. Damit sind wir vermutlich der erste Produktionsbetrieb im Bezirk Gmünd, der dieses Arbeitszeitmodell anbietet“, sagt David Seidl. Vor allem die jüngeren Mitarbeiter hätten diesen Wunsch geäußert, der auch von den älteren für gut befunden worden sei. „So können wir unserer 65-köpfigen Mannschaft in der Produktion eine zusammenhängende Freizeit von Freitag bis Sonntag anbieten“, so Seidl.

Für die 15 Büromitarbeiter wird es als „Softversion“ eine 4,5-Tage-Woche geben. Diese gelte auch für die Staplerfahrer, die an jedem Freitagvormittag noch für die Kunden in den Werken Altweitra und Kirchberg zur Verfügung stehen. Die dreiwöchige Testphase dieses Arbeitsmodells habe laut Seidl problemlos funktioniert.

„Wir wollen auch für neue Mitarbeiter, die wir in beiden Werken dringend suchen, mit einem attraktiven Freizeitmodell und entsprechendem Lohn einen Anreiz schaffen“, sagt der Firmeninhaber. Die Vier-Tage-Woche bringe auch dem Betrieb Vorteile: „Dadurch sinken die Rüstzeiten für die Maschinen.“ Der Energieverbrauch werde sich aber kaum ändern.

Nawaro-Abwärme kommt endlich bis ins Betonwerk

Betreffend Energie tut sich einiges am Standort Altweitra. „Wir können jetzt endlich einen Anschluss an das direkt neben dem Betonwerk stehende Nawaro-Heizkraftwerk errichten und die dort erzeugte Abwärme in unseren Produktionshallen nutzen“, so Seidl, es gebe jetzt endlich die gesetzlichen Rahmenbedingungen dafür. Die Leitung werde bereits unterirdisch verlegt, dazu müssen auch die Gleise der Waldviertel-Bahn untergraben werden. Ab Herbst soll die Wärme ins Betonwerk fließen, die Produktionshallen werden schon auf dieses neue Heizsystem gerüstet und thermisch saniert.

David Seidl leitet seit 1999 in dritter Generation den Familienbetrieb. Foto: NÖN Archiv

Dazu soll das Altweitraer Betonwerk energieautark werden. Am Dach der Produktionshallen wird eine rund 600 kw-Peak starke Photovoltaikanlage errichtet, die laut Seidl den kompletten Strombedarf im Betrieb abdecken soll. Mit der geplanten neuen Trafostation im Werk soll das Unternehmen vom Leitungsnetz des Heizkraftwerks entkoppelt werden. Dadurch gebe es für die Firma und ihre Kunden eine Kosten- und Kalkulationssicherheit – in Zeiten wie diesen besonders wichtig. Der Umstieg von dieselbetriebenen Staplern und Betontransportern auf entsprechende E-Fahrzeuge ist bereits angelaufen. Für diese Maßnahmen zum energieautarken Unternehmen nimmt David Seidl 2,5 Mio. Euro in die Hand.

Neue Produktionshalle in Kirchberg am Wagram

Am Standort Kirchberg am Wagram werden eine neue Produktionshalle und ein Bürogebäude errichtet. Die 2018 angekaufte Halle entspreche nicht mehr den Erfordernissen, ebenso das alte Bürogebäude. „Hier entstehen unsere Sonderbauteile, die besonders gefragt sind.“ Auch an diesem Standort setzt Seidl auf Energieautarkie: Am Dach der neuen Halle wird deshalb ebenfalls eine große PV-Anlage in-stalliert.

Die bestehende Halle samt Büro will Seidl nach der Fertigstellung des neuen Werkes vermieten bzw. verkaufen. „Wenn alles nach Plan läuft, können wir bereits Ende dieses Jahres in der neuen Halle produzieren“, sagt er. In den Standort Kirchberg am Wagram werden 1,5 Mio. Euro investiert.

Die Produkte des Betonwerkes Franz Seidl & Sohn seien nach wie vor sehr gefragt. Aktuell werden mit den Betonfertigteilen große Umspannwerke, wie jene im Pongau, Sarasdorf (GemeindeTrautmannsdorf an der Leitha) oder Wagenham in Pischelsdorf (Steiermark) beliefert. Beim Umbau des Franz-Josefs-Frachtenbahnhofs in Wien kommen diese Teile ebenfalls zum Einsatz. Auch der Türkenschanztunnel der Wiener Vorortelinie wird damit saniert.