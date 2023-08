Elk-Fertighaus steigt bei deutscher Kampa ein

Vorbehaltlich der notwendigen behördlichen Genehmigungen will die Muttergesellschaft Elk in den kommenden Monaten eine Mehrheitsbeteiligung an der deutschen Kampa erwerben, wie es in einer Aussendung beider Unternehmen vom 21. August heißt. Ziel sei eine Partnerschaft, um „Kräfte zu bündeln“ und die Präsenz in beiden Ländern auszubauen. Die Marken bleiben demnach unverändert bestehen.

Bei den Unternehmen handelt es sich laut Aussendung um die zwei größten Fertighaushersteller in Europa. Elk will seine Aktivitäten in Österreich und Deutschland fortsetzen und künftig einen Fokus auf mehrgeschoßigen Wohnbau in Deutschland setzen. Kampa (mit 550 Beschäftigten und einem geplanten Jahresumsatz von 155 Mio. Euro) will sich weiterhin auf den deutschen Markt konzentrieren.

Geteilt wird in Zukunft das Fertigungsnetzwerk: Mit vier Produktionsstandorten in Österreich und Deutschland könnten beide Unternehmen eine lokale und nachhaltige Transport- und Produktionslogistik umsetzen, hieß es weiter.

Elk peilt heuer mit etwa 1.000 Beschäftigten bei einem Absatz von 900 Häusern einen Umsatz von 250 Mio. Euro an.