Toller Start für Bezirksfest Gmünd: Großaufmarsch aus 21 Gemeinden

Die Sportmittelschule Gmünd eröffnete das Programm auf der großen Festbühne mit einer viel bejubelten Vorführung. Das Laufteam Gmünd zog mit Tafeln für die 21 Gemeinden am Stadtplatz ein. Der samstägliche Wochenmarkt wurde - an etwas veränderter Position - ins Bezirksfest-Programm eingebunden. Schaukochen mit Viktoria Opelka (links) Die Albrechtser Wehr präsentiert ihr neues HLF4. Feuerwehr Gmünd-Stadt Einstimmung an der an einigen Positionen - unter anderem mit neuem Bürgerbüro - umgebauten Bezirkshauptmannschaft durch Bezirkshauptmann Stefan Grusch Neugestaltete Gänge im Amtshaus Auch Altbezirkshauptmann Johann Böhm machte sich ein Bild vom aufgewerteten Amtshaus.

