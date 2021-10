Ein Pkw-Lenker hatte nach Angaben der Landespolizeidirektion Niederösterreich 1,78 Promille. Der 27-Jährige wurde ebenso wie eine 80 Jahre alte Mitfahrerin in einem anderen Auto in das Landesklinikum Gmünd gebracht. Die beiden Fahrzeuge waren in einem Kreuzungsbereich zusammengestoßen. Der Alko-Lenker wurde der Bezirkshauptmannschaft angezeigt.