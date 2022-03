Tennisstüberl Amaliendorf: Keine Klage, kein Rücktritt

Mit 1. März ist der Betrieb des gemeindeeigenen Tennisstüberls in Amaliendorf unter neuer Führung nach monatelangem Stillstand wieder angelaufen. Der unterlegene zweite Bieter übt neuerlich schwere Kritik am Vergabeprozess – er fordert die Gemeindeführung zum Rücktritt auf.

Via „offenem Brief“ bezichtigt Arthur Krischke den Bürgermeister Gerald Schindl und Vizebürgermeisterin Claudia Allram (beide SPÖ) der Lüge und bittet sie, ihn wegen Verleumdung zu klagen, damit er den Wahrheitsbeweis antreten könne. Der Gemeindevorstand betraute am 21. Februar den Amaliendorfer Josef Fritz – gelernter Koch und Kellner – provisorisch für ein halbes Jahr mit dem Betrieb des lange von Gerhard Polt und dann kurz durch die Marktgemeinde betriebenen Café-Restaurants, die NÖN berichtete ausführlich über die Vergabe und Krischkes Kritik daran.

Sitzung als „reine Farce“

Der Wiener, der sich als Sprecher der auf Gattin Eva laufenden „krischkegruppe“ bezeichnet, nannte die Sitzung im offenen Brief als „reine Farce“, Fritz habe Wochen davor das Gastrogewerbe am Standort angemeldet, sich als Pächter vorgestellt. Schindl und Allram hätten ihm mehrfach versichert, die Entscheidung werde erst in der Vorstandssitzung geprüft und fällig, und das Vorgehen von Fritz als „Wichtigtuerei“ abgetan. Im Dezember sei für Jänner ein Besichtigungstermin angekündigt gewesen, am 13. Jänner habe Schindl aber mitgeteilt, dass die Entscheidung für den anderen Bewerber gefallen sei. Die Einladung zum persönlichen Gespräch habe es nie gegeben. Krischke dazu, dass Fritz wie berichtet vorab den Schlüssel erhalten habe, um sich umzusehen: Das gelte, wie ein OGH-Urteil besage, als Abschluss eines Mietvertrages.

„Wir fühlen uns benutzt“, fasst er im Brief zusammen. Die Aufforderung zur Bewerbung habe anscheinend bloß dazu gedient, „den Schein einer ordentlichen Vergabe zu wahren“.

„Wie wenn eine Henne was fallen lässt, das kein Ei ist.“

Aus der Sicht des Bürgermeisters ist in der Causa längst alles gesagt. Er habe diese via NÖN schon ausführlich gerechtfertigt, die Entscheidung zwischen beiden Bewerbern sei einstimmig im Gemeindevorstand gefallen – das Konzept des Josef Fritz habe bei den Mandataren eher den Eindruck der Realisierbarkeit hinterlassen. Fritz sei vor der Vorstandssitzung de facto nie zugesagt worden, dass er den Vertrag bekomme. Mehr gebe es einfach nicht zu sagen, außer dass seiner Erfahrung nach mit Gewalt selten etwas auszurichten sei, so Gerald Schindl zur wiederholten Kritik Krischkes: „Was er dazu sagt, das interessiert mich so viel, wie wenn eine Henne was fallen lässt, das kein Ei ist. Die Vizebürgermeisterin sieht das genauso.“

Sie werden also offenbar weder ihre Ämter räumen, noch wegen Verleumdung klagen.

