Vor Abschied – und Start für Polizeiwache Gmünd

In der Stadtgemeinde Gmünd steht die Schaffung eines eigenen Polizei-Wachkörpers neben der Bundespolizei bevor. Mit Peter Haumer (45) wurde ein zweiter Stadtpolizist aufgenommen, die für den eigenen Wachkörper nötige „Formationsstärke“ wurde erreicht – das Duo darf bald verkehrspolizeiliche Aufgaben erfüllen.

Möglich wird das, weil im Vorfeld der Pensionierung von Manfred Binder am Meldeamt Anfang Juli 2023 eine Nachfolge-Lösung mit einem zweiten Cop neben René Schreiber gefunden wurde. Haumer, der zum Dienstbeginn Binders gerade einmal ein Jahr alt war, soll Aufgaben des Meldeamtes und zudem ortspolizeiliche Funktionen übernehmen. Die Zeit bis zum Ruhestand Binders klingt lange, aber er soll zwecks Urlaubsabbaus bereits im Februar aus dem aktiven Dienst scheiden – bis da gilt es, umfassendes Know-how aus dann 45 Jahren für die Stadtgemeinde weiterzugeben.

„Nie auch nur ein negatives Wort.“

Personal-Stadtrat Martin Preis freut sich auf die neue Option, sieht die Entwicklung aber auch mit einem weinenden Auge. „Die Stadtgemeinde wird durch die Pensionierung Manfred Binders eine wesentliche Stütze in der Verwaltung verlieren“, sagt er: „Ich habe von ihm nie ein Raunzen vernommen, er hat nie auch nur ein negatives Wort über einen Kunden verloren.“ Blumen streut ihm auch Bürgermeisterin Helga Rosenmayer (ÖVP), mit einer wachsenden Zahl an Volksbegehren und all den Anliegen zum Thema Covid-19 seien auch Binder und Schreiber stark gefordert. Aber: „Jeder wird freundlich behandelt.“

Gut 40 laufende Volksbegehren kann Binder aufzählen. Der Aufwand in der Verwaltung sei enorm, dabei hätten selbst Unterzeichnende nicht immer den Überblick. „Manche wissen gar nicht, welches Begehren sie konkret unterzeichnen wollten“, sagt er. Alleine zu GIS-Gebühren oder zum Covid-/Impfkomplex laufen derzeit jeweils mehrere Begehren zwischen Zustimmung und Ablehnung, eines läuft immer noch unter dem Titel „Kurz muss weg“.

Vor Digitalisierung: Bei 7.000 Karteikarten den Durchblick wahren

Vieles aus dem weiten Aufgabenfeld des Meldeamtes wurde in bisher 44 Jahren im Rathaus dank Digitalisierung einfacher, räumt Binder ein: Wahlen, der Schulbeginn oder Volkszählungen – das waren jahrelang die „Highlights“.

„Der September war immer gefürchtet. Da wollte die Schulabteilung das Schülerregister“, blickt er zurück: „Das hieß, zweieinhalb Tage 7.000 Karteikarten durchzukämmen – und zu hoffen, dass du ja keinen übersehen hast.“ Für Volkszählungen musste jede Karte manuell in die Schreibmaschine gezogen und aktualisiert werden, neben Einwohnern hatte auch jeder Haushalt seine Karteikarte. Für das Wählerverzeichnis vor Wahlen gab es eine eigene Druckerei im Amt, dann konnte am ersten EDV-gesteuerten Drucker im Spital – mit Endlospapier – gearbeitet werden. „Als Amtsleiter Manfred Dacho dann um 100.000 Schilling den ersten Computer im Stadtamt bekam, war das eine Sensation“, schmunzelt Binder.

„Es kommt auch sehr viel zurück.“

Einfacher wurde seine Arbeit in vielerlei Hinsicht, zugleich wurde der Wulst an Aufgaben komplexer. „Früher waren vielleicht 20 Mal im Jahr Auszüge aus dem Strafregister zu erstellen, heute sind wir bei gut 250 – den Auszug braucht fast jeder vom Bewerber im Verkauf bis zum Studenten“, sagt Manfred Binder. Der Job sei vielfältig, abwechslungsreich und erfüllend: „Du hast sehr viel Kontakt zu Menschen, kannst ihnen weiterhelfen. Vor allem von Älteren kommt sehr viel Dankbarkeit zurück, sie gehen zufrieden nachhause.“

Während er die meiste Zeit im Büro verbringe, seien René Schreiber und Peter Haumer auch häufig unterwegs. Sie machen sich vor Ort bei Meldungen über umgefallene Bäume oder Mistkübel-Probleme ein Bild, werden zu Streits in Parkplatz-Situationen oder zwischen Nachbarn gerufen. „Vieles lässt sich im Gespräch lösen, auch durch kompetente Rechtsauskunft“, sagt Rosenmayer.

„Nicht voll reinfahren“: City-Cops als „Bürgerpolizei“

Es sei ein Unterschied, ob jemand einen Brief erhalte oder ein Uniformierter vor der Tür stehe, denkt Schreiber. Aber: „Wir fahren bei ortspolizeilichen Aufgaben nicht voll rein. Wir sind eine Bürgerpolizei, die erklärt und vermittelt. Im Regelfall können Probleme mit einer Abmahnung beigelegt werden, eine Anzeige ist der Ausnahmefall.“

Zur Bundespolizei wolle man keine Parallelstruktur aufbauen. Vielmehr wolle man mit ihr zusammenarbeiten und sie etwa bei gemeinsamen Kontrollen unterstützen. Sie habe aber bei ortspolizeilichen Verordnungen der Gemeinde gar keine Handhabe. Schreiber und Haumer sind selbst Familienväter, Probleme etwa am Kinderspielplatz oder mit Raserei in Siedlungen nehmen sie aus der persönlichen Perspektive wahr, können dabei auch spontan tätig werden. Auch das taugt Peter Haumer am neuen Job: Er könne sich hier positiv einbringen, den Menschen in seiner Heimatstadt helfen, sagt er.

Bei Lkw-Sündern dann doch auch strafen

Weil Haumer neben Büroarbeit die Funktion des Stadtpolizisten übernimmt, steigt die Flexibilität der Gemeinde in polizeilichen Angelegenheiten nicht nur in Urlaubszeiten: Mit zwei City-Cops lassen sich etwa Lkw-Kontrollen besser abwickeln, und hier soll mit Nachdruck angesetzt werden: Seit Anfang 2020 dürfen laut Verordnung nur noch Lkw mit Quell- oder Zielort Gmünd durch die Stadt, der Stadtplatz ist für Lkw gesperrt, deren Ziel nicht direkt hier liegt. Befolgt wird das lückenhaft.

Das sorgt für Lkw, die gegen die Einbahn in die Kirchengasse rollen oder in der engen Schlossbergkurve hängen bleiben, ist aber auch Kern laufender Beschwerden aus der Bevölkerung, sagt Schreiber. Jetzt bekomme man die Option, bei Problemen aktiv zu werden. Das heißt im konkreten Fall auch zu strafen – und wenn‘s nur der Abschreckung für andere Lkw-Fahrer dient.

