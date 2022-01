Was wurde aus dem „grünen“ Chirurgen?

Als die Grünen im Waldviertel noch in den Kinderschuhen steckten, war er ganz vorne mit dabei: Johann Berger war Mitbegründer eines Vorläufers, dem Bürgerforum Zwettl. Für zwei Amtsperioden saß er dabei im Zwettler Stadtrat. Beruflich war Berger Chirurg in Zwettl und Gmünd und ist seit 2011 in Pension.

Politisch ist er zwar nicht mehr direkt aktiv, doch setzt er sich als Aktivist gegen die Errichtung von Windrädern in Waldgebieten ein. Sein großes Hobby ist zudem die Ornithologie. So ist Johann Berger öfters auch mit der Kamera in der Natur unterwegs, um Vögel zu fotografieren.