Was wurde aus dem Juristen aus Weitra?

Der Weitraer Wolfgang Meyer kam nach seinem Studium der Rechtswissenschaften und dem Präsenzdienst zum Landesdienst. Er war in den Bezirkshauptmannschaften Baden, Hollabrunn und Zwettl tätig. „Hier hat es sich ergeben, dass die Stadtgemeinde Zwettl einen Juristen suchte, und so wechselte ich 1976 von der Bezirkshauptmannschaft zur Stadtgemeinde in Zwettl“, erzählt Meyer, der 1980 zum Stadtamtsdirektor ernannt worden ist. Diese Funktion führte er bis zu seiner Pensionierung 2004 aus.

„Ich bin weiterhin am Geschehen in der Stadtgemeinde Zwettl interessiert und habe noch Kontakt zu ehemaligen Mandataren und Kollegen im Stadtamt. Es wird aber weniger, das ist der Lauf der Zeit“, sagt Meyer, der seit seiner Geburt, mit kurzer Unterbrechung während seiner Arbeit in Baden bzw. Hollabrunn, in Weitra lebt.

Er verbringt viel Zeit mit den vier Kindern und acht Enkeln und ist auch noch sportlich sehr aktiv. „Mit meiner Gattin Elisabeth gehe ich gerne wandern oder unternehme Radtouren. Wenn es passt, dann schnalle ich im Winter auch noch gerne die Skier an.“

