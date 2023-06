Kinshofer-Mars: Pionier an der Grenze ist 25

Im Jahr 1998 hat die deutsche Kinshofer-Gruppe in Österreich und Tschechien Geschichte geschrieben: Im damals noch jungen „Access-Industrial-Park“ Gmünd-České Velenice, dem ersten grenzüberschreitenden Wirtschaftspark Europas, hatte Kinshofer die erste Niederlassung mit Fertigungshallen in beiden Nationen errichtet. Hatten die durch 50 Meter Straße und die Grenze getrennten Produktionen der „Mars Greiftechnik GmbH“ und der „Kinshofer CZ s.r.o.“ damals zusammen gerade einmal acht Beschäftigte, so wurde der 25. Geburtstag nun mit einem bereits 190-köpfigen Team gefeiert.

Vom Zulieferer zum „All-in-one-Standort“. Die Bayern hatte es vor 25 Jahren freilich hierher gezogen, um die Vorteile beider Länder zu verbinden. Die kostenintensive Serienproduktion von Lastaufnahme-Einrichtungen wie Krangabeln, Bagger-Aufsteckgeräten oder Abbruchzangen wurde anfangs in die Schweißerei auf tschechischen Boden ausgelagert, die Montage mit österreichischem Know-how erfolgte in Gmünd.

Von der damaligen Komponentenfertigung habe sich der Doppelstandort zu einem hochwertigen „All-in-one-Standort“ von der Fertigung der Komponenten über die Endmontage auch großer Abbruchgeräte bis zur Auslieferung entwickelt, gratulierte Michael Koller, „Operations Manager“ bei Kinshofer für Deutschland, Österreich und Tschechien, nun im Zuge eines Festes für Mitarbeitende und Partner. Im Festzelt inmitten beider Werke – noch auf tschechischem Boden – wurde der Anlass auch zur Ehrung langgedienten Personals genutzt.

Mehr als zehn Hallen - und kein Ende der Expansion in Sicht. Man sei hier kontinuierlich gewachsen, sprach Roland Olbrich als CFO der Kinshofer-Gruppe mit insgesamt 1.200 Beschäftigten in 32 Gesellschaften und 13 Nationen im Festzelt von einer Erfolgsgeschichte, die in Gmünd und České Velenice geschrieben wurde. Auf Mars Greiftechnik entfallen demnach mittlerweile 50 Beschäftigte, auf Kinshofer CZ 140. Zusammen werden über zehn Hallen bespielt, darunter die 2012 um mehr als eine halbe Million Euro auf Gmünder Boden gestellte Lackiererei.

Die Fahnen werden auch in Zukunft in Richtung Wachstum wehen, rechnet der Finanzchef mit weiteren Ausbaumaßnahmen im Grenzraum.

Im Zuge der 25-Jahr-Feier wurden im Beisein von Kinshofer-Finanzchef Roland Olbrich (Zweiter von rechts), Produktionsleiter Michael Koller und Betriebsleiter Ilija Petričić (Zweiter von links) im Beisein von Gmünds Vizebürgermeister Hubert Hauer und Vertretern der Stadtgemeinde České Velenice auch Ehrungen vorgenommen. Auf die Bühne wurden alle Beschäftigten mit mehr als 20 Dienstjahren geholt: Jana Kotrbová, Radek Souček, Pavel Král, Pavel Šimeček, Ladislav Schuster, Karel Jankuliak, Marek Kica, Jiří Řežáb, Martin Ernst, Luděk Novák, Robert Gattinger, Herbert Strondl, Manfred Spirek. Foto: Foto: NOEN

Blick zurück: Der Grenzübergang mitten im Werk. Der Austausch zwischen den Werken war anfangs erwartungsgemäß schwierig – nicht nur wegen der sprachlichen Barrieren, sondern eben auch wegen der Grenze. Die Tschechen traten erst im Jahr 2004 der EU und Ende 2007 dem Schengen-Raum bei, bis dahin war der Warenaustausch von oft mehr als hundert Paletten täglich eine Herausforderung. Ein eigener Grenzübergang zwischen den nur einen Steinwurf entfernten Produktionsstätten war wie schon damals in der NÖN berichtet erforderlich gewesen. Der durfte wegen der Verzollung nur zweimal pro Tag durch dafür definiertes Personal passiert werden.

Erst 2008 wurde zwischen den zwei Produktionsstätten ein ungehinderter internationaler Werksverkehr möglich.

Personell verschmolzen die beiden Standorte schließlich im Vorjahr: Mit Ilija Petričić gibt es seit Mitte 2022 erstmals einen gemeinsamen Betriebsleiter für Gmünd und České Velenice. In Serbien geboren, in Klosterneuburg aufgewachsen und mit einer Tschechin verheiratet, spricht Petričić beide Sprachen fließend. „Das ist ein Riesenvorteil für uns. Wir können hier nun mit einer Stimme sprechen“, sagt Olbrich, „er stößt in beiden Betrieben auf hohe Akzeptanz, zumal er auch eine Menge Erfahrung in der Branche mitbringt.“

Ilija Petričić ist viel herumgekommen, wurde immer wieder für Aufbau oder Umstrukturierungen von Produktionsstätten engagiert. 2014 hatte es ihn ein erstes Mal in den Gmünder Bezirk verschlagen, als Produktionsleiter bei MKE (heute Bühler). Nach Engagements in Tschechien habe es ihn im Vorjahr zurück ins Waldviertel gezogen, wo er beim Rotary Club Weitra seinen Heimclub gefunden hatte. „Durch Zufall habe ich dann erfahren, dass hier für beide Standorte Leiter gesucht werden“, blickt Petričić zurück.

Heute fühlt er sich in seiner Doppelfunktion pudelwohl, spricht von einem „Glücksfall“ in einem rundum gesunden Betrieb. Und, zu den Beschäftigten: „Ich hoffe, dass ich bis zur Pension bei euch verweilen darf!“ Privat hat er sich jedenfalls schon mal in Gmünd niedergelassen.