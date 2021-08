In den meisten Schulen ist es dieser Tage noch recht ruhig, Schüler und Lehrer weilen in den Sommerferien. Im Garten der Gmünder Volksschule spielen trotzdem gerade einige Kinder, auch im Schulgebäude tut sich was: Die Ferienbetreuung der Stadtgemeinde belebt das Schulgebäude auch im Sommer. Ein Besuch bei Ferienbetreungsleiterin Sandra Fitzinger und ihrem Team.

Vom „Wasser“ bis zur „Lernbegleitung“

Sandra Fitzinger hat die Leitung heuer übernommen, wird von Elementarpädagogin Nadine Rohrmüller und Betreuerin Bernadette Brei unterstützt. Aushilfsweise kümmerte sich auch die frischgebackene Elementarpädagogin Anna Lebinger um die Kids. Das vielseitige Programm steht jede Woche unter einem anderen Schwerpunkt: Los ging es mit dem Thema „Wasser“, auch die Stadt Gmünd wurde genauer unter die Lupe genommen, jetzt wird bei der „Lernbegleitung“ Unterrichtsstoff aufgefrischt. Schließlich kehrt in drei Wochen der Trubel in die Schule zurück.

In der ersten Ferienwoche seien etwa 20 Kinder da gewesen, sagt Fitzinger. Im Laufe der Wochen habe der Bedarf abgenommen – und am Nachmittag seien überhaupt nur wenige Kinder da. Trotzdem: Die Betreuungsmöglichkeit gibt es von 7 bis 17 Uhr. In der Ferienbetreuung sind die Kinder altersmäßig buntgemischt, kommen sowohl aus Volks-, als auch aus Sonderschule. „Wir haben die Erfahrung gemacht, dass alle miteinander spielen“, sagt Fitzinger.

40 Seiten für sieben Ferienwochen

Die Ferienwochen hat sie detailliert durchgeplant – zu jedem Thema gibt es ein Sachgespräch, Ausflüge und entsprechende Freizeitgestaltung in den Räumen der Nachmittagsbetreuung. Hinter alldem steht ein etwa 40-seitiges Konzept, das Sandra Fitzinger schon im Frühjahr ausgearbeitet hat: „Ich denke, dass für jeden immer was dabei ist, es nicht langweilig wird.“ Bis auf zwei Wochen läuft die Ferienbetreuung den ganzen Sommer. Große Adaptierungen habe es bisher nicht gebraucht: „Ich konnte es so umsetzen wie geplant, das ist für mich eine große Freude“, erzählt sie.

Fitzinger ist Elementarpädagogin, hat unter anderem in Linz Erfahrung in der Kleinkindbetreuung gesammelt und im vorigen Schuljahr in der Nachmittagsbetreuung der VS Gmünd mitgearbeitet. Dort übernimmt sie ab Herbst die Leitung von Tina Schwingenschlögl, die in Karenz gegangen ist. Die Interessen der Kinder aus der Nachmittagsbetreuung seien auch Ideengeber für die Ferienbetreuung gewesen, erklärt Fitzinger.

Motivation ist auch für 2022 schon da

Obwohl die Bedarfserhebung der Schule bereits im Februar stattgefunden habe, sei Flexibilität bewiesen worden, meint Fitzinger: „Wir haben auch im Juni und Juli noch Kinder dazugenommen.“ Manchmal musste um einzelne Betreuungstage aufgestockt werden. In der letzten Ferienwoche klingt die Betreuung aus. Bis da stehen noch ein paar Ausflüge am Plan. Dass es nächstes Jahr wieder eine Ferienbetreuung geben soll, ist für Sandra Fitzinger schon jetzt klar.