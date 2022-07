Vitusbrunnen für Wolfsbach

Werbung

Eine Urkunde Ludwigs des Frommen aus dem Jahr 823 beweist, dass der Ort „Woulueswanch“ dem Bistum Passau übergeben worden ist. Folglich darf sich Wolfsbach neben Aschbach als besonders alter Siedlungsraum und Urpfarre der Region betrachten.

„Wir wollen auch etwas Bleibendes und Nachhaltiges schaffen zu diesem für mehrere Generationen einmaligen Jubiläum!“

Josef Unterberger

Dem soll im kommenden Jahr auch entsprechend Rechnung getragen werden, wenn neben vielen anderen Festlichkeiten und Veranstaltungen im Rahmen der offiziellen Jubiläumsfeier am 25. Juni 2023 auch ein Brunnen enthüllt werden soll. Der Gemeinderat hat dies kürzlich in seiner Sitzung vom 27. Juni beschlossen und Bürgermeister Josef Unterberger stellt erfreut fest: „Wir wollen auch etwas Bleibendes und Nachhaltiges schaffen zu diesem für mehrere Generationen einmaligen Jubiläum!“ Es wird sich um einen Brunnen mit dem Pfarrpatron Vitus – dargestellt mit den Symbolen des Ölkessels und einer Lilie – handeln, der aus Chrom-Nickel-Stahl mit Hochglanzoberfläche gefertigt sein und auf einem bearbeiteten Naturstein mit Kernbohrung positioniert sein wird.

„Die silhouettenhafte Figuration wird je nach Lichtverhältnissen Strahlung aussenden, der Betrachter soll diese Spiegelung aufnehmen, sodass eine direkte Verbindung zu diesem Nothelfer hergestellt wird“

Johannes Domenig

Als ausführender Künstler konnte der aus Wernberg in Kärnten stammende und seit mehr als 25 Jahren in Wolfsbach am Vierkanter Unteraigen ansässige Bildhauer Johannes Domenig gewonnen werden, der nach einer Bildhauerausbildung in Hallein sein Studium an der Akademie der Bildenden Künste in München 1988 mit dem Diplom im Fach Bildhauerei abgeschlossen hat. „Die silhouettenhafte Figuration wird je nach Lichtverhältnissen Strahlung aussenden, der Betrachter soll diese Spiegelung aufnehmen, sodass eine direkte Verbindung zu diesem Nothelfer hergestellt wird“, erklärt der angesehene und namhafte Künstler.

Der Brunnen wird am Marktplatz nahe der Friedhofsmauer entstehen, auch Pfarrer Pater Jacobus Tisch zeigt sich erfreut über das geplante Kunstwerk und sieht darin eine Aufwertung des gesamten Marktplatzes.

