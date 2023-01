Jubiläumsjahr: Auftakt mit dem Silvestertreff

Werbung

1.200 Jahre Wolfsbach, 20 Jahre Dorfkapelle, zum 19. Mal Silvestertreff ebendort: Anlass genug also, um bei dieser nunmehr schon traditionellen Veranstaltung das Jubiläumsjahr 2023 offiziell zu eröffnen.

Das tat Bürgermeister Josef Unterberger auch, indem er die Wolfsbacher sowie die gekommenen Gäste herzlich begrüßte. So manche von ihnen haben sich auch den aus den drei Katastralgemeinden geführten Sternwanderungen angeschlossen. Wie immer gestaltete Josef Penzendorfer vorerst eine Meditation – diesmal aus Platzgründen und aufgrund der guten Witterung vor der Kapelle. Das Thema lautete „Zeitenwende“. In besinnlichen Texten, Gebeten und Liedern versuchte man diesem Wort des Jahres 2022 (in Deutschland) ein wenig auf den Grund zu gehen, ehe man vorausblickend auf die drei großen Wünsche einging: Frieden, intakte (Um-)Welt und Demokratieverständnis.

Peter Oberaigner und Josef Penzendorfer verkürzten bei Punsch und Glühmost die Zeit bis Mitternacht mit lustigen Erzählungen und Vorträgen, ehe zum Geläute der Pummerin auf Einladung der Gemeinde auf das Jubiläumsjahr angestoßen und zu den Klängen des Donauwalzers sogar getanzt wurde. Für die gelungene Organisation sorgte Kulturvereinsobmann Alois Schmidbauer. Der Blick ins Alpenvorland und auf die Wolfsbacher Kirche machte ein Feuerwerk vor Ort, auf das ganz bewusst verzichtet wurde, überflüssig.

