Ernsthofner Fest für alle Generationen

Die Tore öffneten sich um 18 Uhr und um 20 Uhr wurde der Bieranstich von Bürgermeister Karl Huber vorgenommen, der mit den traditionellen Worten „O’zapft is!“ das Fest offiziell eröffnete. Anschließend brachte die Band „Die Echt Urigen“ die Halle mit mitreißender Unterhaltungsmusik, die sich durch verschiedene Genres bewegte, zum Beben.

Ab 22 Uhr sorgte das DJ-Duo Bermuda Five im Partyzelt für ausgelassene Stimmung unter den jungen Besuchern. Es wurde ausgelassen getanzt, geschunkelt und in einer fröhlichen Polonaise gefeiert – ein generationsübergreifendes Fest voller Freude und Lebenslust.

Die Hauptverantwortlichen für die Organisation, Vizebürgermeisterin Patrizia Leutgeb, Manuel Langweil von der ÖVP Ernsthofen, und Thomas Wandrak, der Obmann des Tischtennisvereins Ernsthofen, sowie Karl „Charly“ Hiebl, ebenfalls Mitglied des Tischtennisvereins, äußerten ihre vollste Zufriedenheit. Sie betonten: „Die langwierigen Vorbereitungen und all die investierte Mühe haben sich in jeder Hinsicht gelohnt. Wir sind außerordentlich stolz darauf, gemeinsam dieses Fest auf die Beine gestellt zu haben, und möchten unseren herzlichen Dank an alle Helfer und Besucher aussprechen!“