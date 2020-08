Bei der Fatima-Feier in Vestenthal gedachten die Gläubigen am 13. August einer Persönlichkeit, die ganz besonders eng mit der Fatima-Frömmigkeit verbunden ist: Vor genau hundert Jahren – am 12. August 1920 – kam der langjährige Pfarrer von Ves tenthal, Alois Pfaffenbichler, zur Welt.

Pfaffenbichler, der 2014 starb, wurde im Zweiten Weltkrieg fünf Mal verwundet und verwirklichte dann ab 1968 die Fatima-Feierlichkeiten mit dem Kernanliegen um das Gebet für den Frieden in der Welt.

„Seit Oktober 1968 gibt es hier die Fatima-Feiern und es geht viel Segen von diesem Ort aus. Pfarrer Pfaffenbichler war das Herz und der Motor dieser Fatima-Feiern, viele Menschen kommen jeweils am 13. von Mai bis Oktober nach Vestenthal“, betonte Festprediger und langjähriger Haager Dechant, Monsignore Hans Zarl. Pfaffenbichlers tiefen Glauben und seine Freude, die er ausgestrahlt hat, hätten viele Menschen bewundert.

Im Zuge einer Pilgerreise mit Pfarrer Alois Pfaffenbichler wurde eine Marienstatue von Pilgern der Pfarre Vestenthal nach Fatima gebracht und dort in der Erscheinungskapelle von Weihbischof Domingos de Pinho Brandao gesegnet. Mit der in der Erscheinungskapelle geweihten Marienstatue sei ein Stück Fatima hier in der Kirche, erklärte Zarl. Er bat die Gläubigen, „nicht Zuschauer, sondern Zeugen und Akteure der Auferstehung zu sein. Das ist unsere Aufgabe als Christen“.