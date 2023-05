Kranzlsingen zum Jubiläum

Der an Tradition besonders reiche Wolfsbacher Männerchor zählt derzeit 23 Sänger im Alter von 21 bis 77 Jahren, sein Repertoire reicht von Klassik bis hin zu modernen Pop-Songs, Besinnliches wie auch Heiteres findet sich im Liedverzeichnis. „Unser Ziel ist stets das gleiche: Wir wollen mit Musik Freude schenken, für musikalische Genüsse und gute Laune sorgen“, stellt der umtriebige Obmann Johann Schörghuber fest, dessen Tochter Marlene seit November 2022 in der Nachfolge von Michaela Hirtler dem Klangkörper als neue Chorleiterin vorsteht.

Blick zurück

Im Wolfsbacher Jubiläumsjahr feiert nun also der Verein sein 100-jähriges Bestehen, wenngleich schon um 1900 zwölf Männer im Dorf den Viergesang gepflegt haben sollen. Nach dem 1. Weltkrieg fand sich schnell wieder eine Singgemeinschaft zusammen, 1923 kommt es dann zur eigentlichen Gründung des Männergesangsvereins (MGV), denn man will mit Gesang sich selbst, aber auch Konzertbesuchern die tristen Verhältnisse nach dem Krieg kurzzeitig vergessen machen. Jubiläumsfeste hat man schon immer besonders gefeiert, zum Beispiel 1973 mit einem Kreissängertreffen. Zu Beginn der 90er-Jahre schließen sich Männerchöre aus der Region zum „Donauchor“ zusammen, darunter auch Wolfsbach. Mit Obmann Johann Wagner wurde ab 2007 in eine neue Ära gestartet; in seiner Nachfolge trägt nun seit 2020 Johann Schörghuber die Verantwortung.

Mehr als 350 Sänger aktiv

Das Jubiläums-Kranzlsingen beginnt am 4. Juni, 8:30 Uhr, mit einem Gottesdienst in der Pfarrkirche, musikalisch gestaltet vom heimischen MGV. Anschließend werden nach einem kurzen Festakt die 20 teilnehmenden Gastchöre vorgestellt. „Ganz Wolfsbach wird Bühne sein, denn mehr als 350 Sänger werden mit unterschiedlichstem Liedgut Wolfsbach an fünf Stationen im Ortszentrum 5 Stunden lang zum Erklingen bringen“, freut sich Obmann Schörghuber schon auf dieses Fest des Singens. In verschiedener Zusammensetzung – die Bandbreite der Ensembles reicht vom (Doppel-)Quartett über Männerchöre bis hin zu Gemischten Chören – gestalten jeweils vier Ensembles im Wechsel eine Stunde lang bis 16 Uhr Programm. Für kulinarische Schmankerl werden örtliche Vereine und Gastronomie zuständig sein. Um 16 Uhr kommt es am Marktplatz zum feierlichen Abschluss(-Singen). Der Eintritt ist ganztägig frei, der Ortskern wird für den Verkehr gesperrt.

Teilnehmende Chöre und Ensembles

Jägerchor Linz-Land (Niederneunkirchen), MGV Grünburg-Steinbach (Waldneukirchen), Singgemeinschaft Maria Neustift, Bäuerinnenchor Waidhofen/Ybbs, Vokalensemble Chameleons (St. Leonhard am Forst), Lehrer4G'sang (Seitenstetten), MGV Wallsee-Sindelburg, MGV Sängerrunde Strengberg, Carl-Zeller-Chor (St. Peter in der Au), Doppelquartett Almbleaml (Markt Piesting), Querfödein (St. Johann/Eng.), Urltaler Sängerrunde (Ertl), Chor Haag, Männerquartett St. Georgen/Kl., Chor Strengberg, Sängerrunde Fellach-Oberdörfer (Nähe Villach) – Kärntner Männerchor, aCHORd Mannswörth/Schwechat, Bäuerinnenchor Herz des Mostviertels, Sängerrunde Neuhofen/Ybbs, Inwendig Woarm (Reinsberg)

