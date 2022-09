Der Grundstein für das Haager Kletterwunder

Werbung Aboaktion NÖN 3 Wochen gratis testen und Top-Preise abstauben

Jessica Pilz ist zigfache Staatsmeisterin, Europameisterin und Weltmeisterin im Klettern. Unzählige Trainingsstunden hat sie am Haager Kletterturm verbracht, der 2008 als damals größter Kletterturm Österreichs errichtet wurde. Dass die einzige Freiluft-Kletteranlage im Bezirk Amstetten gerade in Haag steht, ist dem Engagement von Trainer Gerhard Krenn, der im Vorjahr auf tragische Weise beim Kletterturm tödlich verunglückte, und der damaligen Sportstadträtin Margit Gugler zu verdanken.

Mit der Konzeptmappe

auf Sponsorensuche

Nach langen Diskussionen, ob Halle oder outdoor, entschied man sich nach reiflicher Überlegung für eine Outdoor-Variante. Als Standort stand zunächst der Hofeingang bei der Volksschule zur Debatte. Letztendlich entschied man sich 2007 aber dafür, den Kletterturm im Sport- und Freizeitzentrum zu errichten und auch gleich größer zu planen, damit vom Anfänger bis zum Profisportkletterer jeder auf seine Rechnung kommt. Dafür musste dann aber noch das nötige Geld aufgetrieben werden, denn die Gemeinde sollte nicht mehr ausgeben müssen als ursprünglich geplant.

So machte sich die Sportstadträtin mit ihrer Konzeptmappe auf die Suche nach potenziellen Geldgebern. Sei es bei der Tierparkportaleröffnung, der Seniorenheimeröffnung oder bei der Theatersommerpremiere: Margit Gugler ließ nichts unversucht und landete zuletzt bei Landeshauptmann Erwin Pröll. Er versicherte, das Projekt zu unterstützen und bei der nächsten Regierungssitzung zu behandeln. Nach eingehender, fast viermonatiger Prüfung des Konzepts war die Unterstützung des Landes fix. Von den Kosten in Höhe von 240.000 Euro übernahm man 130.000 Euro, 25.000 Euro steuerte der Alpenverein aus der Vereinskasse bei.

Mitte April 2008 wurde mit den Fundamentarbeiten begonnen. Am 13. Mai wurde die Stahlkonstruktion aufgestellt, am 26. Mai begann der Holzbau. Am 30. Juni war die Anlage bis auf wenige Kleinigkeiten soweit fertiggestellt, dass mit dem Routensetzen begonnen werden konnte. Die feierliche Eröffnung fand dann am 14. September statt. Der Grundstein für das Haager Kletterwunder war somit gelegt. Mit Jessica Pilz, Eva Hammelmüller und Laura Stöckler sind derzeit drei Haagerinnen Teil des österreichischen Nationalteams.

Keine Nachrichten aus Haag mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.