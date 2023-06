Mit Theaterplakaten auf Spurensuche

Der „Verein für die Geschichte von Stadt Haag“ – initiiert vom ehemaligen Gemeindearzt Anton Hengst – präsentiert sich mit einer kleinen, aber feinen Ausstellung im Haus Barbara (Bergweg 16 in 3350 Haag; Geriatrisches Tageszentrum). Hier werden Theaterplakate von Stücken präsentiert, die in den letzten 100 Jahren Haag aufgeführt wurden.

Vor „Ella, Ella!“ ins Haus Barbara

Geöffnet ist die Ausstellung im Haus Barbara immer vor den Vorstellungen des heurigen Theatersommer-Stückes „Ella, Ella!“ von 17 bis 19.30 Uhr. Eine genaue Übersicht über die Vorstellungsabende ist im Internet unter www.theatersommer.at zu finden.

„Beginnen Sie Ihren Theaterabend mit einer Reise in die Vergangenheit und genießen Sie bei freiem Eintritt die Plakate von vergangenen Theaterstücken“, lädt Anton Hengst zu dieser Ausstellung ein. Ein Teil der Plakate werden in physischer Form, ein anderer Teil der Plakate in digitaler Form präsentiert.