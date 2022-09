115 km/h in 50er-Zone Raser in Haag war mehr als doppelt so schnell wie erlaubt

Lesezeit: 2 Min RH Red. Haag

N ichts pfiff sich der Lenker eines Audi A6 am Freitagnachmittag um die 50er-Beschränkung beim Haager Tierpark-Gelände. Von Haag kommend raste er auf der L 85 mit Tempo 115 Richtung Weistrach. Sein Pech: Eine Polizistin nahm just zu diesem Zeitpunkt Radarmessungen in dem Bereich vor.