Ein Brunnen auf der Piazza – in Italien Selbstverständlichkeit! Nun ziert auch den Wolfsbacher Marktplatz ein Brunnen, was unbestritten eine Aufwertung eines bislang schon sehr schönen Areals darstellt. Im Zuge der Vorbereitung des Jubiläumsfestes war der Vorschlag einer Brunnenerrichtung vorgebracht worden, der nach intensiven Diskussionen letztendlich auch umgesetzt wurde, war doch schon 2007/08 bei der Gestaltung dieses Platzes auch ein Brunnen angedacht. Nach einem Wettbewerb der Kulturabteilung des Landes NÖ wurde aber keines der drei Projekte realisiert, wenngleich schon damals jenes von Johannes Domenig als Siegerprojekt hervorgegangen war. Nun aber war die Zeit reif und der seit 1995 in Wolfsbach ansässige Künstler Johannes Domenig wurde nach geringfügigen Abänderungen gegenüber dem damaligen Entwurf und dem diesbezüglichen Gemeinderatsbeschluss beauftragt, diesen Brunnen konkret umzusetzen. Domenig ist gebürtiger Wernberger (Kärnten) und lebt und arbeitet im Vierkanter Unteraigen in Wolfsbach, nachdem er die Bildhauerausbildung in Hallein und anschließend in München sein akademisches Studium absolviert hatte. Besonders hat es ihm die Weite der Mostviertler Landschaft angetan, aber auch die Vierkanter hat er schätzen und lieben gelernt, die er als ästhetische Bauwerke sieht, die Ordnung in unsere Kulturlandschaft bringen. Vertreten ist der Künstler unter anderem in der Galerie Frey in Wien und Salzburg.

Wasser bringt Lebendigkeit

„Wasser hat stets eine hohe Wertigkeit, schafft und bedeutet Leben und somit auch Glück, kann freilich auch zerstörerisch wirken“, stellt der Künstler fest. Ein von Wasser wohl in Jahrtausenden geformter wunderschöner Naturstein (Wachauer Marmor) sollte es folglich sein, dazu die aus Edelstahl aus der VOEST von der Wolfsbacher Firma Systron gefertigte und über dem Stein aufgerichtete Figur des Heiligen Vitus. „Die Materialität – Stein und Stahl – sollten unbedingt aus der näheren Heimat sein, das war mir wichtig. Der Heilige Vitus ist eine sakrale Figur, und als solche wird er hier ‚strahlen‘, die Reflexionen werden je nach Tageszeit ganz unterschiedlich, aber sogar in der Nacht durch den geschliffenen Stahl bei indirekter Beleuchtung sichtbar sein“, umreißt Domenig seine Intention und ergänzt: „Vitus soll als Heiliger, Nothelfer und Pfarrpatron bei uns allen eine starke Leuchtkraft haben! Wir sehen vor uns den 12-jährigen Jüngling mit den aus dem Ölkessel züngelnden Flammen und auch der Lilie, die ihn als Auserwählten, als Heiligen kennzeichnet.“ Die eigentliche Interpretation des Werkes ist laut Künstler aber freilich dem Betrachter überlassen, ist doch die erste Wahrnehmung eines Kunstwerkes hoffentlich nicht die letzte, denn das „Lesen“ von Kunstwerken braucht mitunter Zeit, bis sich dem „(Be-)Urteilenden“ allmählich neue Dimensionen erschließen, gilt es doch Verschiedenes mitzudenken: „Durch die Beschäftigung mit dem Künstler, dem Material, der Form, der Ursprungsidee, mit dem Hinterfragen des Grundes oder Anlasses, des Platzes der Positionierung und anderem mehr wird man möglicherweise imstande sein, die Vielschichtigkeit eines Werkes immer genauer und detaillierter, in all seiner Schönheit und Tiefe zu erkennen“, ist Bürgermeister Josef Unterberger überzeugt, der in dem Brunnen ein nachhaltiges Zeichen des Jubiläumsjahres sieht. Der Brunnen wurde gleich nach der Enthüllung und Segnung durch Bischof Alois Schwarz von den Kindern „erobert“; möge er auch die Geschwindigkeit des Lebens herunterbremsen und zum Verweilen am Marktplatz verleiten!