Der Fabelpark in Behamberg wächst

Einhorn, Löwe, Tiger, Esel, Kuh, Kamel oder Leopard. Im Garten von Karl Grübl gibt es sie alle zu bewundern. Die Figuren selbst sind gekauft, der Hobbykünstler gibt den Tieren jedoch andere Farben, verleiht ihnen andere Gesichter und mitunter sogar Flügel. Oder wie beim neuesten Objekt ganz einfach einen zweiten Kopf. Ein Kunstpferd und ein Pferd mit zwei Köpfen sind nämlich die neuesten Neuzugänge in seinem privaten Fabelpark.

Inspirieren ließ sich Grübl dabei vom Expressionisten Franz Marc. „Er stellte in seinen Kunstwerken vor allem Tiere und die Natur dar, wofür ich auch eine Leidenschaft habe“, erklärt der Behamberger. Marc verwendete sehr bunte Farben und viele geometrische Formen. „Er zeigte die Welt nicht so, wie sie war, sondern wie er sie gefühlt hat: aufregend und farbenfroh“, betont Grübl. Marc, der viel Zeit auf Koppeln oder im Wald verbrachte, um Tiere zu beobachten, war der Meinung, dass Tiere Dinge viel besser machen als Menschen. „Zum Beispiel, weil sie keinen unnötigen Krieg anfangen oder meist nur dann fressen, wenn sie hungrig sind“, weiß Karl Grübl.

Die lange anhaltende Pandemie und die zunehmende Aggression in der Bevölkerung veranlassten Karl Grübl nun, seinen Fabelpark im Sinne von Franz Marc zu erweitern. „Als Abbild der Gesellschaft habe ich ein Pferd mit zwei Köpfen kreiert, das die Ambivalenz, die verschiedenen Meinungen, den Hang zu gut und böse, zu sinnvoll und sinnlos und anderen Gegensätzen darstellt“, erklärt der Künstler, was hinter seinem neuesten Fabelwesen steckt.

Die zwei Köpfe in einer Gestalt sollen die verschiedenen Ansichten und Meinungen symbolisieren. Und sie sollen ausdrücken, dass es auch eine Auseinandersetzung und Diskussion, auch mit sich selbst braucht, erklärt Grübl, der sich auch schon Gedanken über einen weiteren Zuwachs für seinen Fabelpark gemacht hat. Und auch hier spielt Franz Marc wieder eine wesentliche Rolle. Er ist durch Bilder wie „Das blaue Pferd“ bekannt geworden. Und so ein Pferd soll künftig auch in Behamberg stehen. Ein blaues Pferd in verschiedenen Blautönen soll schon bald den 14 anderen Fabeltieren Gesellschaft leisten.

