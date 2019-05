Eigentlich wollte Bürgermeister Karl Josef Stegh die Osterferien nur dazu nutzen, um Tochter Carolina zu besuchen, die derzeit ein Auslandssemester in China absolviert. Da der begeisterte Läufer dafür aber auf einen Start beim Linz-Marathon verzichten musste, suchte er in China nach einer Alternative. Und er wurde fündig.

„Ich habe zuerst eigentlich nur als Jux geschaut, habe dann aber probiert, ob ich beim Halbmarathon in Shanghai laufen kann“, verrät Stegh. Im 15.000 Läufer großen Feld einen Startplatz zu ergattern, entpuppte sich dann bereits als die erste große Herausforderung. „Man weiß nicht, wann man sich anmelden kann. Es hat geheißen, das ist eine Überraschung und eigentlich musste man immer online sein“, schildert der Ortschef. Letztendlich blieben nur drei Tage, an denen die Anmeldung geöffnet war. Und hier stieß Stegh auf das nächste Problem. Obwohl es sich um einen internationalen Laufbewerb handelt, wurde das gesamte Anmeldeverfahren auf chinesisch abgehandelt. „Ohne meine Tochter hätte ich keine Chance gehabt“, schmunzelt Stegh. Eine Woche später, als feststand, dass er für den nächsten Anmeldeschritt zugelassen ist, benötigte Stegh dann auch noch die Dienste seines Sohnes, denn ohne den IT-Spezialisten wäre er nicht ins System gekommen, um das Startgeld bezahlen zu können. „Das Ganze war sehr kompliziert, aber der Bewerb war dann perfekt organisiert“, betont Stegh. Mit einem Lauf in Österreich war der Bewerb aber trotzdem nicht zu vergleichen. „Die Bevölkerung war hermetisch abgeriegelt. Mit Ausnahme des Zielstadions läuft man ohne Publikum. Das war ganz surreal“, erinnert sich der Bürgermeister.

Viele Kontrollen und kein Publikum

Zufrieden war Stegh am Wettkampftag mit der Luftqualität. „Die Luftwerte sind oft so schlecht, dass man nur mit Maske laufen kann. Wäre das notwendig gewesen, dann wäre ich nicht gestartet“, hatte der 55-Jährige Glück mit dem Smog in der Millionenmetropole. Beim Lauf an sich war er als einer von sehr wenigen Europäern dann eine ganz besondere Attraktion. „Die Chinesen drehen sich nach dir um und strecken dir die Hand entgegen“, berichtet Stegh. Als er im Zielstadion dann mit Gattin Anna und Tochter Carolina die Österreich-Fahne entrollte, sorgte er sogar für einiges Aufsehen. „Ich habe geglaubt, jetzt werde ich verhaftet“, kann Stegh über die ständigen Kontrollen in China wieder lachen.

Und eines steht für den Ortschef auch bereits fest. „Der Lauf war ein besonderes Erlebnis, aber es wird einmalig sein“, ist Stegh froh, wieder zu Hause zu sein.