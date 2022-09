Fabelpark Behamberg: Ein Pferd am Apfelbaum

15 Skulpturen umfasste der Fabelpark von Hobbykünstler Karl Grübl bisher. Von der Kuh mit Hirschgeweih über ein Pferd mit Flügeln bis hin zum Kamel mit zwei Köpfen reichte die Palette. Nun ist das 16. Tier im Garten der Grübls eingezogen: ein rotes Pferd.

Obwohl dieses im Vergleich zu den anderen Tieren einfärbig in schlichtem Rot gehalten ist, ist es die bisher spektakulärste und die Hauptskulptur des Parks. Sie thront nämlich in fünf Metern Höhe in einem Apfelbaum. Um das 70 Kilogramm schwere Tier mittels eines Globenrades in die Höhe zu hieven, half die Nachbarschaft zusammen. „Zu viert haben wir rund eine Stunde gebraucht“, erinnert sich Grübl. Das Pferd wurde bereits am Boden auf Pfosten montiert, die dann in einer Baumgabelung befestigt wurden.

„Das Pferd auf einem meiner Apfelbäume zu montieren, war eine spontane Idee, die mir nach genauer Betrachtung immer besser gefallen hat“, erklärt Grübl. Einerseits sind Äpfel die Lieblingsspeise der Pferde, andererseits hätten Pferde in der Kunst immer wieder einen besonderen Stellenwert erhalten. „Ich gebe meinem roten Pferd daher einen speziellen Standplatz“, sagt der Hobbykünstler. Im Winter, wenn die Blätter des Baumes abgefallen und die Äste und Landschaft schneebedeckt sind, wird das rote Pferd dann zum von weitem sichtbaren Hingucker werden.

Der Fabelpark und die ausgestellten Objekte können jederzeit besichtigt werden. Kinder bis sechs Jahre dürfen sich für Fotozwecke auch auf die Tiere setzen. Das rote Pferd ist hier aber eine Ausnahme. „Das ist einfach zu gefährlich“, stellt Karl Grübl klar.

