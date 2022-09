Musikalisches Fest in St. Michael: Weisenblasen mit 22 Gruppen

Vollbild

FB

Auch der Musikverein St. Peter war mit einer Gruppe beim Weisenblasen vertreten. „Ladies in Blech“: Daniela Schirghuber, Simone Nerold, Katharina Rohrhofer und Sonja Pfaffeneder vertraten den Musikverein Wolfsbach. Die Johannser Dorfmusik bei ihrem Auftritt beim Weisenblasen im Festzelt in St. Michael. Die Weisen-bläser aus St. Georgen am Reith in Aktion.

1 /4