Löschwasserbehältnis schützt 14 Liegenschaften in Haag und Wolfsbach

In den letzten Jahren kam es in mehreren Gehöften in Heimberg zu kleineren Bränden und Rauchentwicklungen. Durch das schnelle Eingreifen der FF Haindorf sowie der Nachbarwehren konnten größere Vollbrände vermieden werden. Wegen des fehlenden Hydranten-Netzes im ländlichen Gebiet wird oft auf Löschteiche zurückgegriffen. In der Katastralgemeinde Heimberg an der Grenze zu Wolfsbach besteht aber weder ein Hydranten-Netz, noch gab es bisher derartige Löschteiche.

Bereits vor Jahren wurde seitens der FF Haindorf eine Erhebung der Brandlasten der betroffenen Liegenschaften erhoben, um das geplante Löschwasserbecken auch richtig dimensionieren zu können. Schlussendlich wurde ein Löschwasserbehältnis in der Größe von 315 Kubikmetern errichtet, das Schutz für 12 Liegenschaften in Haag und zwei Liegenschaften in Wolfsbach bietet.

Nun wurden die Arbeiten fertiggestellt. „Sicherheit wird in unserer Gemeinde großgeschrieben. Die Löschwasserversorgung ist somit in dem Bereich unserer Gemeinde für Jahrzehnte gesichert. Die Investitionskosten stehen nicht im Verhältnis zu dem Schaden, der entstehen würde, wenn diese nicht gegeben wäre,“ erklärt Bürgermeister Lukas Michlmayr. „Ich möchte mich bei Leopold Aichberger für die Vorarbeiten und beim jetzigen Kommando der FF Haindorf für die Umsetzung und bei allen Kameraden für die Mithilfe bei der Errichtung des Behältnisses bedanken!“