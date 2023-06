Schulzubau in Wolfsbach wurde feierlich eröffnet

Bildungsclusterleiterin Cornelia Wagner-Sturm führte durch das umfangreiche Programm mit zahlreichen Vorführungen der Schülerinnen und Schüler und Interviews mit den vom Projekt Betroffenen oder daran Beteiligten. „Wir sind so richtig happy mit dem Zubau. Viele unserer Wünsche und Vorschläge wurden berücksichtigt“, lobte Volksschul-Bereichsleiterin Gabriele Stockinger. Die Kinder und die Lehrerinnen und Lehrer freuen sich darauf, wenn im Herbst auch noch der neue Bewegungsraum und die Bibliothek fertig sind.

Auch Bereichsleiter Paul Sindhuber sprach für die Mittelschule von wertvollen Veränderungen durch den Zubau, angefangen von neuen Klassenräumen bis hin zum Glasfaseranschluss. „Noch größer wird aber die Freude sein, wenn im Herbst der Sportplatz in Betrieb gehen kann“, betonte er. Dieser verfügt nun übrigens auch über eine Bewässerungsanlage, wofür der alte Schulbrunnen reaktiviert wurde.

Besonders groß ist die Freude über den Zubau natürlich bei der Musikschule, die nun endlich eigens für ihren Unterricht ausgestattete Räumlichkeiten zur Verfügung hat. Direktor Ewald Huber und Standortleiterin Brigitte Pfaffeneder dankten für die „tollen Arbeisplätze die den Unterricht künftig einfacher machen werden.“

Projekt war eine große Herausforderung

Baumeister Erwin Hackl berichtete von der großen Herausforderung die sein Team und vor allem Bauleiter Thomas Kerschbaumer zu bewältigen hatten. „Wir sollten auf dem vorhandenen Platz eine Nutzfläche von rund 800 Quadratmetern schaffen, sowie einen Pausenhof, zugleich sollte aber der Sportplatz in der Fläche erhalten bleiben und alles sollte zudem innerhalb von 12 Monaten fertig sein. Nur dank der hervorragenden Zusammenarbeit mit der Gemeinde und dem Team der Schule ist uns das alles gelungen. Wenn wir nun sehen, dass sich alle im neuen Haus wohlfühlen, dann können wir stolz sein.“

Elternvereinsobfrau Theresia Hochwallner jedenfalls ist vom Zubau so begeistert, „dass ich am liebsten gleich selbst nochmal zur Schule gehen möchte.“

Schulqualitätsmanager Dietmar Nahringbauer lobte die Wolfsbacher Schulen für ihre Lebendigkeit und zeigte sich „vom Lachen, der Hoffnung und der Begeisterung der Kinder“ bei ihren Vorführungen sehr angetan. Er dankte dem engagierten Lehrerteam und versprach die Schule auch weiterhin auf ihrem eingeschlagenen Weg zu begleiten.

„Das Wichtigste ist aber, dass der Zubau den Kindern gefällt“

Bürgermeister Josef Unterberger freut sich, dass nun genug Räume für Volks- und Mittelschule und auch die Musikschule zur Verfügung stehen. Der Zubau sei ob des eklatanten Platzmangels dringend notwendig gewesen. Der Ortschef dankte dem Gemeinderat für den Mut zu diesem Projekt, den ausführenden Firmen für die gute Arbeit und dem Land für die Unterstützung. „Das Wichtigste ist aber, dass der Zubau den Kindern gefällt“, betonte er.

Landesrätin Christiane Teschl-Hofmeister war im Zuge des Vorhabens Schulzubau im letzten Jahr mehrmals in Wolfsbach - unter anderem beim Spatenstich. „Ich gratuliere euch zu diesem Projekt und dass ihr die Bauzeit gemeinsam durchgestanden habt. Ihr könnt wirklich stolz sein“, sagte die ÖVP-Politikerin die sich ausdrücklich auch bei Cornelia Wagner-Sturm und deren „Sturschädel“ bedankte, mit dem diese sich für das Projekt eingesetzt habe.

Bildungsdirektor in Ruhe Johann Heuras und Bildungsqualitätsmanager in Ruhe Josef Hörndler in deren Amtszeit das Projekt konkrete Gestalt annahm, sprach die Gemeinde in Form einer Urkunde Dank und Anerkennung aus. Bürgermeister Josef Unterberger und Vizebürgermeisterin Anneliese Mayer überreichte sie ihnen im Rahmen des Festaktes.

Als krönenden Abschluss der Eröffnung segnete Abt Petrus Pilisinger vom Stift Seitenstetten, zugleich ja Pfarrer von Wolfsbach, den Zubau und die Kreuze für die Klassenzimmer.

Gelungene Vorführungen der Schülerinnen und Schüler

Eigentlicher Höhepunkt der Feier waren aber ohne Zweifel die vielen gelungenen Darbietungen der Schülerinnen und Schüler der Volksschule und der Neuen Mittelschule, die von Musikeinlagen über ein Theaterstück bis hin zu Tänzen und akrobatischen Turnvorführungen reichten.