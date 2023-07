Großer Besucherandrang beim Stadtfest in St. Valentin

Geringfügige Besucher-Einzelmeinungen, das Stadtfest und die Einkaufsnacht hätten getrennt voneinander veranstaltet gehört, erwiesen sich als nicht richtig. Die Besucherzahlen an allen drei Veranstaltungstagen waren rekordverdächtig. Erster Programmpunkt des Stadtfests war am Freitagnachmittag eine Führung durch die Ausstellung „Man soll die Feste feiern wie sie fallen“ im Valentinmuseum. Ab 17 Uhr gab es im Rahmen der Einkaufsnacht Aktionen und Angebote in den Geschäften. Entlang der Hauptstraße waren viele Standln, an denen sich unter anderen Vereine und Unternehmen präsentierten. Um 18.30 Uhr eröffnete Bürgermeisterin Kerstin Suchan-Mayr (SPÖ), die mit einem mit Blumen geschmückten Lastenrad kam, das Stadtfest offiziell. Um 19 Uhr begann das Raiffeisen Entenrennen im Erlabach. An der Hauptstraße, am Red Zac Platz und am Franz-Forster-Platz sorgten Bands wie Steileihu, Lumen oder Mad&Chilli für Stimmung.

Fest für die ganze Familie

Das Stadtfest stand diesmal mit dem Familienfest am Samstag und Sonntag unter einem ganz besonderen Fokus: „Kinder und die Familie“ lautete das Credo. Theresa Gansterer, Obfrau des allgemeinen Turnvereins 1911, machte diesmal ihren Beruf zu ihrem Hobby. Sie ist beruflich im Bereich Bewegungsförderung für Kinder als Referentin und Dozentin im In- und Ausland tätig, Entwicklerin eines ganzheitlichen Bewegungskonzepts und Leiterin ihres Zentrums für Bewegungsförderung und Entwicklungsbegleitung. Aus dieser Sicht ist auch erklärbar, dass der Turnverein 1.700 Mitglieder zählt. Davon werden über 800 Kinder und Jugendliche aktiv vereinsmäßig betreut. Im österreichischen Vereinsranking nimmt der St. Valentiner Turnverein österreichweit Rang drei ein.

Zirkusstadt rund ums Valentinum

Bürgermeisterin Kerstin Suchan-Mayr lobte Gansterer für ihre Tätigkeit. Vorstandsmitglied Ono Ossi ließ es sich nicht nehmen, die Obfrau mit einem Reisegutschein für eine viermonatige Vorbereitungsarbeit mit ihrem gesamten Team zu ehren. „360 Helferinnen und Helfer waren an diesem Wochenende im Einsatz, um den Familien ein solches Fest bieten zu können. Mit den Planungsarbeiten und allen Vorbereitungen haben wir insgesamt rund 4.000 ehrenamtliche Stunden geleistet. Es macht mich stolz, dass unser Verein ein Fest solchen Ausmaßes auf die Beine gestellt hat“, sagte Gansterer. Premiere feierte das eigens für den Turnverein komponierte Lied „Jumpy affenstark“ von Peter Kreuzer, das die Kinder zum Tanzen und Mitmachen animierte. Das großzügige und vielseitige Programm bot rund um das Valentinum eine Zirkusstadt mit über 30 Stationen für Bewegungsarten, aufgelockert durch Zirkusdirektor Mister Stefano und Top-Moderator Clemens Matura. Das Familienfest sorgte für strahlende Kinder, Eltern und Besucher. Die Kaffee-, Torten- und Getränkebar des Vereins und die Großtombola mit 800 Preisen waren weitere Programm-Highlights.