St. Valentin feiert Jubiläum mit Dreitagesfest

Am 12. Juni 1983 wurde der Gemeinde St. Valentin das Stadtrecht verliehen. Zuvor wurde bereits im Jahre 1982 ein einstimmiger Gemeinderatsbeschluss gefällt und ein Ansuchen des Bürgermeisters an den NÖ Landtag gestellt. Nachdem dieses Ereignis im Jahr 1983 entsprechend gefeiert wurde, findet seither alle fünf Jahre eine „Geburtstagsfeier“ für die Stadt statt. So auch heuer, wo man das 40-jährige Jubiläum der Stadterhebung von 30. Juni bis 2. Juli mit einem Dreitagesfest feiert.

Da die alljährliche Einkaufsnacht als geheimes Stadtfest gilt, wird dies heuer genutzt, um dieses Ereignis gemeinsam mit den Vereinen, den Gewerbetreibenden sowie Gästen aus nah und fern am Freitag, 30. Juni, ab 17 Uhr zu feiern. „Wir freuen uns schon sehr darauf und hoffen, dass das Wetter mitspielt. Die Stadt St. Valentin hat sich die letzten Jahre sehr gut entwickelt und das darf auch einmal so richtig gefeiert werden“, erklären Bürgermeisterin Kerstin Suchan-Mayr und WIV-Obmann Andreas Hoyer.

Umfangreiches Programm beim Stadtfest

Bei den Feierlichkeiten am 30. Juni wird es nicht nur besondere Angebote in den Geschäften in der Hauptstraße geben, sondern auch ein umfangreiches Programm, das für jeden Geschmack und jedes Alter das passende Angebot hat. Musikgruppen wie JB4, Melodia, Lumen oder der Chor der Pfarre wie auch die Vorstadtgeiger werden ebenso für Stimmung sorgen wie Straßenkünstler oder das Raiffeisen Entenrennen. Offiziell eröffnet wird das Stadtfest um 18.30 Uhr am Franz-Forster-Platz von Bürgermeisterin Kerstin Suchan-Mayr.

Luftmatratzenrennen und Ausstellung im Museum

Im Rahmen des Fests am 30. Juni gibt es um 16 Uhr auch die Möglichkeit einer Führung durch die Ausstellung „Man soll die Feste feiern, wie sie fallen“ im Valentinmuseum. Unter diesem Titel wird anlässlich des 30-jährigen Bestehens des Geschichtlichen Museums im „Wallnerhaus“ eine Ausstellung zusammengestellt, bei der die Feste im Jahreskreis und die persönlichen Feste im Laufe eines Lebens genauer betrachtet werden. Mit ins Jubiläumsprogramm aufgenommen hat man auch das Luftmatratzenrennen im Stadtbad, das am 1. Juli ab 11 Uhr über die Bühne geht. Als besonderes Jubiläumsangebot ist der Eintritt ins Bad von 30. Juni bis 2. Juli frei.

Für Kinder und Familien wird noch extra von 1. bis 2. Juli beim Familienfest beim Valentinum einiges geboten. Dafür konnte die Stadtgemeinde den ATV St. Valentin gewinnen. Dieser organisiert dieses Fest und lädt alle Kinder ein, auf Entdeckungsreise in der Jumpy-Erlebniswelt zu gehen. Geboten werden auch zahlreichen Attraktionen wie Mitmachzirkus, Zaubershow, Kinderdisco oder Showprogramm.



