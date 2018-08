Das bereits 44. Zeltfest mit großem Vergnügungspark veranstaltete der Musikverein Wachtberg am vergangenen Wochenende.

Am Freitag heizte die Gruppe „POP5“ der Jugend auf der Bühne ein. Am Samstag spielten dann die „Young Bohemians“, vom Musikverein Behamberg auf, die in angenehmer Atmosphäre eine tolle Stimmung aufbauten. Das Abendprogramm bestritt an diesem Tag die Tiroler Band „Jetlag“ in Vertretung der „Zillertaler Gipfelstürmer“, die aus gesundheitlichen Gründen nicht auftreten konnten. Es ging dafür auch mit der Ersatzband bis nach Mitternacht rund.

Am Sonntagmorgen und letzten Festtag wurde eine Feldmesse von Pfarrer Norbert Kokott zelebriert. Der Musikverein Kollmitzberg umrahmte die Messe musikalisch, anschließend spielten sie auch noch einen Frühschoppen im Festzelt. Conferencier Max Lustig führte dort mit Witzen, Gedichten und Geschichten ganz humorvoll durch das Programm. Den Ausklang dieses Festes spielte schiließlich die Gruppe „Alpenlandgaudi“. Der Vergnügungspark rundete natürlich für die Kinder aber auch für die Jugend die drei Tage wieder perfekt ab.

Die Einnahmen aus diesem Fest kommen zur Gänze dem Musikverein Wachtberg zu Gute und werden überwiegend zur Jugendausbildung und Anschaffung von weiteren Instrumenten und Uniformen sowie zur Instandhaltung des Musikheimes verwendet. Täglich waren mehr als 150 Personen im Einsatz, um für das Wohl der Gäste zu sorgen. Eine Gratulation gebührt dem Musikverein Wachtberg und den vielen freiwilligen Helfern für die erfolgreiche Veranstaltung. Die Organisatoren sind den vielen fleißigen Händen sehr dankbar.