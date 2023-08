Festtag für den Haager Tierpark

Der Haager Tierpark feiert im September sein 50-jähriges Bestehen. Aus diesem Anlass wird gleich zweimal gefeiert. Den Auftakt macht am 9. September die offizielle Eröffnung der neuen, 800.000 Euro teuren Gemeinschaftsanlage für Bären und Wölfe.

Am 16. September kommen dann die Besucher voll auf ihre Kosten, denn zum Jubiläum schenkt man ihnen 50 Prozent Rabatt auf den Tageseintritt. Außerdem will man mit einem besonderen Programm viele Tierfreunde nach Haag locken. So wird es zwischen 10 und 16 Uhr zu jeder vollen Stunde eine Schaufütterung – etwa bei den Tigern, Erdmännchen und Bären – geben. Als besonderes Highlight wird ein Schätzspiel mit einem besonderen Gewinn veranstaltet. Zu gewinnnen gibt es eine exklusive Mondscheinführung durch den Tierpark, die ansonsten nicht angeboten wird.

Getrübt werden die Vorbereitungen auf das Jubiläum allerdings durch politisches Hickhack. Prüfungsausschussobmann Thomas Stockinger (Liste für Haag) wirft Bürgermeister Lukas Michlmayr in Mails, die an den gesamten Gemeinderat gingen, vor, das Amt des Tierpark-Geschäftsführers nicht zu beherrschen. „Du bist nicht geeignet dafür“, plädiert Stockinger für einen „kompetenten Geschäftsführer“, der auch die Agenden von Prokurist Johann Kogler mitübernehmen soll. Kritik, die Michlmayr nicht auf sich sitzen lässt. „Wir lassen uns den Tierpark Haag und die effiziente und wirtschaftlich erfolgreiche Führung des Tierparks nicht schlechtreden und stellen uns gegen Verleumdungen unserer Personen. Ich möchte auch festhalten, dass der Tierpark von mir und Hans wirtschaftlich bestens geführt wird. Das zeigen die letzten Jahresabschlüsse ganz eindeutig."