Gründungsfeier in St. Valentin: „In NÖ geht nichts ohne Blasmusik“

491 Musikvereine mit 25.625 Mitgliedern hat der NÖ Blasmusikverband momentan. Bei seiner Gründung im Jahr 1952 waren es gerade einmal sechs Kapellen. Diese Gründung jährt sich heuer zum 70. Mal und wurde zum Anlass für einen Festakt genommen.

Den Auftakt der Gründungsfeier am vergangenen Sonntag bildete eine Festmesse in der Stadtpfarrkirche, die von Weihbischof Anton Leichtfried gehalten wurde. Der Dauerregen machte in der Folge eine Änderung des geplanten Programms notwendig. So entfiel der gemeinsame Marsch der Gründungskapellen aus St. Valentin, St. Pantaleon, Ernsthofen, Hollenstein, Ybbsitz und Opponitz von der Kirche zum Gasthaus Kaltenböck, wo später eine Gedenktafel enthüllt wurde. Der Festakt fand auch nicht wie geplant am Hauptplatz, sondern im überdachten Schulhof der Volksschule statt. Der Feierstimmung schadete dieses Notprogramm aber nicht.

Einige Hürden für die Verbandsgründung

Das „wandelnde Gedächtnis des Blasmusikverbandes“, wie Friedrich Anzenberger von Landesobmann Bernhard Thain bezeichnet wurde, blickte auf die schwierige Zeit der Gründung des NÖ Blasmusikverbandes zurück. „Als Josef Leeb auf die Kommandantur gegangen ist, wurde er sofort verhaftet“, verriet Anzenberger. Man warf dem St. Pantaleoner Kapellmeister vor, unter dem Deckmantel Blasmusikverband eine antikommunistische Organisation gründen zu wollen. Leeb ließ aber nicht locker und so fand am 20. August 1952 die erste Mitgliederversammlung in St. Valentin statt. Der Blasmusikverband wurde im Heiligen-Geist-Zimmer im Gasthaus Kaltenböck gegründet.

Peter Höckner, Ehrenobmann des NÖ Blasmusikverbandes, lobte das Engagement der tausenden Mitglieder, die alle ehrenamtlich musizieren und hob hervor, dass 50 Prozent der Mitglieder unter 30 Jahren alt seien. „Da brauchen wir die nächsten 70 Jahre keine Angst zu haben“, erklärte er schmunzelnd.

Bürgermeisterin Kerstin Suchan-Mayr, der die historische Bedeutung des kleinen Zimmers im Gasthaus Kaltenböck lange nicht bewusst war, lobte die Musikvereine als „wesentliche Stätten der Demokratie. Hier zählt jede Stimme. Hier ist jeder etwas wert“, stellte sie klar. Landesrätin Christiane Teschl-Hofmeister bezeichnete die Blasmusiker „als die richtigen Alchimisten. Sie machen aus Blech und Holz Gold.“ Sie betonte auch, dass in Niederösterreich ohne Blasmusik nichts gehe und dankte den Musikvereinen für ihr Tun: „Wenn Jugendliche bei euch eine Heimat finden, ist das auch Sozialarbeit. Ihr gebt ihnen Gemeinschaft und dem Leben einen Sinn. Danke, dass es euch gibt.“

