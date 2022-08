Johannser-Dorfmusik feiert mit St. Peter /Au

Werbung voestalpine Anzeige voestalpine sucht Produktionsmitarbeiter in Böhlerwerk und Kematen

Gegründet wurde die Johannser-Dorfmusik im Jahr 2009 von Gerhard Dorfer, Michael Oberaigner und Anton Sindhuber. In den NÖBV (Niederösterreichischen Blasmusikverband) wurde die Dorfmusik im Jahr 2011 aufgenommen.

Die Johannser-Dorfmusik gehört immer noch zu den Junioren unter vielen traditionsreichen Blasmusikkapellen Niederösterreichs und zählt mit Stolz neben dem Musikverein St. Peter/Au, Kürnberg und St. Michael zu den vier Kapellen der Großgemeinde St. Peter in der Au. Anfangs vielleicht sogar etwas belächelt, punktet die Johannser-Dorfmusik jetzt mit dem jugendlichen Elan von Kapellmeister Thomas Wagner, und der Begeisterungsfähigkeit der Musikanten und Musikantinnen. Als Besonderheit verfügt sie über Patinnen, die sie förmlich mit aus der Taufe gehoben haben: Traudi Sindhuber und Monika Oberaigner, und seit ein paar Jahren auch Göd Franz Sengseis, die mit Hand und Herz oder Allerheiligen-Striezel ihren Musik-Schützling begleiten.

Letzte großartige Ausrückung war der dreitägige Musikausflug gemeinsam mit einer Kampftruppe der FF St. Johann/Engstetten zum Bezirksfeuerwehrfest Nüziders in Vorarlberg in die ehemalige Heimat unseres Tubisten und Archivars. Bei dem überwältigenden Fest von Feuerwehren und Musikkapellen mit Wettkämpfen und Umzügen wurde der besondere Zusammenhalt von Musik und FF hier in St. Johann weiter gefestigt, stellt doch die FF der Musik das Dachgeschoß als Probelokal zur Verfügung.

Im Jahr 2013 wurde dank sehr großzügiger Spenden aus der Bevölkerung eine eigene Tracht angeschafft, was Toni Sindhuber leider nicht mehr miterleben konnte.

Die Johannser-Dorfmusik begleitet das Dorf durch das Kirchenjahr, traditionelles Maibaumsetzen und den Ausklang des alljährlichen FF-Festes. Höhepunkte sind Frühlingskonzert und Frühschoppen am Dorfkirtag im Juni. Zuletzt wurden dafür mit den Jungmusikanten und Jungmusikantinnen mit der gesamten Dorfmusik fetzige Stücke aus Film- und Popwelt einstudiert und dem begeisterten Publikum präsentiert. Zusätzliche Informationen über den Musikverein sind auf Facebook und seit Kurzem auch auf Instagram unter „johannser_dorfmusik“ ersichtlich.

