Kapelle Kürnberg belebt den Ort

Bereits im Jahre 1861 wurde die Musikkapelle Kürnberg gegründet. Die Kapelle belebt seit damals kulturelle Geschehnisse und Veranstaltungen im Ort.

Ab 1923 war die Musikkapelle als Feuerwehrmusik tätig. 1945 wurde die Musikkapelle von der Feuerwehr losgelöst und wieder eine eigenständige Blaskapelle. 1952 wurden die damals 22 Mann erstmals mit einer blauen Uniform eingekleidet, welche sie bis zum Jahre 1972 behielten. Die blauen Uniformen wurden danach von Trachten abgelöst. In der Zwischenzeit ist der Musikverein auf 58 Musikerinnen und Musiker angewachsen und erscheint seit 2017 wieder in neuem Gewand.

Ein wichtiges Ereignis der jüngeren Vereinsgeschichte war der Bau des neuen Musikheims. Musikalisch prägte vor allem Kapellmeister Erwin Bürger über 30 Jahre die Geschicke der Musikkapelle. Die Nachfolge trat Kapellmeisterin Anna Wimmer an, die nun eine neue Ära startet.

Der berühmte Jakobikirtag bildet auch heuer wieder einen Fixpunkt in Kürnberg. Hier wird der Musikverein die Besucher des großen Frühschoppens in Stimmung bringen.

Zu den wichtigsten Veranstaltungen im Jahr zählen das Frühjahrskonzert (heuer Herbstkonzert), das Adventkonzert, der Tag der Blasmusik und einige kirchliche Anlässe, wie Ostern, Erstkommunion und Fronleichnam.

Außerdem waren immer wieder Ensembles, wie die legendären „Hansisten“ beim Bezirksweisenblasen aktiv.

Ein besonderes Anliegen ist die Jugendarbeit. So ist der Musikverein immer wieder in der Volksschule Kürnberg zu Gast. Bei diesen Besuchen können die Kinder den Verein und die Musikinstrumente näher kennenlernen. Außerdem organisieren die Jugendreferentinnen immer wieder Aktivitäten wie Kino- und Spiele-Nachmittage im Musikheim. Selbstverständlich werden die Jungmusikerinnen und Jungmusiker auch zu Schnupperproben eingeladen und können ihre Instrumente in der Jungmusiker-Probe zum Klingen bringen.

Unter dem Motto „Mehr als nur Blasmusik“, erscheint das Logo des Musikvereins Kürnberg. Hier ist Platz zum Feiern und Lachen und anderen eine Freude machen. Ein Orchester wie die Musikkapelle Kürnberg verbindet Jung und Alt zu einem gemeinsamen Wohlklang.

