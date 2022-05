Musikkapelle St. Pantaleon-Erla: Summer Opening kann kommen

Werbung

Die erste Erwähnung über den Bestand einer Blasmusikkapelle in St. Pantaleon stammen aus dem Jahre 1850. Aus Aufzeichnungen geht hervor, dass man im Jahre 1854, als die zukünftige Kaiserin Elisabeth zur Hochzeit nach Wien fuhr, an der Donaulände aufspielte. Einen enormen Aufschwung erlebte die Kapelle, als sie 1952 durch Professor Josef Leeb übernommen wurde. Josef Leeb − Mitglied der Ortskapelle St. Pantaleon-Erla − gründete vor 70 Jahren den NÖ Blasmusikverband und war auch Präsident des Österreichischen Blasmusikverbandes.

Unter der Leitung des Kapellmeisters erfolgte eine Neueinkleidung, intensive Jugendarbeit und der Verein wurde durch zahlreiche Konzertreisen im In- und Ausland bekannt. Dem Verein ist es stets ein Anliegen, bei Bezirks- und Landesmusikfesten sowie bei Konzert- und Marschmusikbewertungen teilzunehmen. Zahlreiche Auszeichnungen zeugen von den ausgezeichneten Leistungen des Vereins.

Seit 1996 steht der Verein unter der Leitung von René Killinger, Bezirkskapellmeister-Stellvertreter und Juror, welcher den Weg der Pflege traditioneller sowie moderner Blasmusikliteratur fortsetzt und den Musikverein über die Jahre zu einem soliden Oberstufenorchester formte. Im Jahr 2010 feierte der Musikverein sein 160-jähriges Gründungsjubiläum mit einem großen Bezirksmusikfest. Anlässlich dieses Jubiläums präsentierte sich man sich in einer neuen Vereinstracht. Höhepunkte in der Vereinsgeschichte waren unter anderem 2012 die Einladung, die Fronleichnamsprozession im Vatikan musikalisch zu gestalten sowie 2015 die Gelegenheit, Österreich bei der EXPO in Mailand musikalisch würdig zu vertreten.

Zum Fixpunkt im Vereinskalender zählen das Frühjahrskonzert, das Erntedankfest, aber auch überregionale Auftritte in Linz und Wien, wie zum Steffl-Kirtag oder zur Wiener Wiesn. Im Jahr 2020 hatte man als einer von wenigen Vereinen das Glück − kurz vor dem Beginn der Pandemie − das traditionelle Frühjahrskonzert durchführen zu können. Andererseits musste das bis ins letzte Detail geplante Bezirksmusikfest anlässlich des 170-jährigen Bestandsjubiläums pandemiebedingt abgesagt werden.

Umso mehr freut man sich nun, beim 70-jährigen Jubiläum des NÖBV am 21. August 2022 in St. Valentin mitwirken und dabei den Frühschoppen gestalten zu dürfen. Und mittelfristig blicken die Vereinsmitglieder optimistisch nach vorne und beginnen rechtzeitig mit den Planungen für ein Bezirksmusikfest 2025 anlässlich des 175. Vereinsjubiläums.

