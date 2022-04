Musikverein Behamberg: Taktstockübergabe beim Frühjahrskonzert

Werbung

Beim traditionellen Frühjahrskonzert in der Mehrzweckhalle in der Gemeinde Behamberg gibt es neben einem abwechslungsreichen Programm noch die offizielle Taktstockübergabe an die beiden jungen Kapellmeister Pairleitner und Stockinger.

Nach mehr als 31 Jahren übergab Roman Prüller bei der diesjährigen Jahreshauptversammlung im März die musikalische Leitung an die beiden Kapellmeister Daniel Pairleitner und Peter Stockinger. Sie sind beide Träger des goldenen Jungmusiker-Leistungsabzeichens und sammelten bei der Militärmusik wichtige musikalische Erfahrungen. Derzeit besuchen sie die Kapellmeisterausbildung an der Landesmusikschule in Steyr.

Der Musikverein Behamberg lädt zu den beiden Konzertterminen am Samstag, 9. April, und Sonntag, 10. April, herzlich ein und freut sich auf regen Besuch. Foto: MV Behamberg

Im Jahr 1880 gründete Schulmeister Alois Dunkel den Musikverein Behamberg. Von 1884 bis 1933 stand Franz Fuchshuber am Dirigentenpult. Theodor Heindl war dessen Nachfolger von 1934 bis 1969, der dann den Dirigentenstab an Alois Schönangerer weitergab. Von 1991 bis Anfang 2022 übernahm Kapellmeister Roman Prüller die Kapelle und konnte bei zahlreichen Bewerben ausgezeichnete Erfolge erringen. Seit März übernehmen Pairleitner und Stockinger die musikalische Leitung. Weitere Informationen gibt es unter: https://www.facebook.com/ musikverein.behamberg

Keine Nachrichten aus Haag mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.