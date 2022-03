Musikverein Seitenstetten jubiliert

Werbung

Blasmusiker in der Kirche, als „Türmer“, bei Theateraufführungen und bei der Feuerwehr, auch eine Studentenkapelle und Veteranen-Musik gab es schon, bevor im Jahr 1902 die Geburtsstunde für die Musikkapelle Seitenstetten geschlagen hat.

Der Stiftsarzt Leopold Berger fungierte als Gründer, Instrumentallehrer und Dirigent gleichzeitig; noch in seinem Todesjahr wurde ihm für sein engagiertes Wirken ein Gedenkstein am Klosterberg gewidmet. Unter vielen weiteren sehr verdienstvollen Obmännern und Kapellmeistern spielte der Musikverein nicht nur für Bischöfe und Äbte, sondern auch Bundespräsidenten oder Kanzler, Minister und Landeshauptleute auf – stets ein Naheverhältnis zu Stift, Pfarre und Gemeinde pflegend. Das Jahr 1988 mit der NÖ Landesausstellung in Seitenstetten ging als besonderes in die Vereinsgeschichte ein: Bei diversen Eröffnungen und zahlreichen Empfängen und Tagungen – bis hin zur musikalischen Begrüßung von Bundespräsident Kurt Waldheim im Rahmen der Jungbürgerfeier – war die Musikkapelle dabei. Ab 1969 wurde im Gasthaus Wieser geprobt, 1991 konnte das neu erbaute Vereinshaus nahe St. Veit bezogen werden.

Die gewohnte Erfolgsserie bei Marschmusikbewertungen in den 90er-Jahren wurde nach 2000 auch im Konzertbereich fortgesetzt. Auch bei zahlreichen Weisenbläser-Veranstaltungen hat der Musikverein erfolgreich mitgewirkt. 2002 galt es das 100-jährige Jubiläum mit Bezirksmusikfest zu feiern, 2012 veranstaltete die Musikkapelle wieder ein Bezirks-Musikfest mit Umzug, an dem gar 31 Kapellen und 29 Festwägen teilnahmen. Im selben Jahr wurden die (derzeit 55 aktiven) Musiker (32 männlich, 23 weiblich) auch neu eingekleidet, die Kapelle erhielt zudem den Ehrenpreis des Landes NÖ in Gold.

Der Musikernachwuchs wird durch die Jugendkapelle und das Engagement der Jugendreferenten in Zusammenarbeit mit Nachbarkapellen an den Verein herangeführt.

