Musikverein St. Peter/Au: Eine kleine Zeitreise

Der Musikverein St. Peter in der Au wurde im Jahre 1875 als Feuerwehrmusik gegründet. Im Jahr 1925 erfolgte die Abspaltung von der Feuerwehr und seitdem ist der Musikverein als eigenständige Ortsmusik organisiert. Im Jahre 1952 erfolgte der Beitritt zum Niederösterreichischen Blasmusikverband. Bis 1973 war der Musikverein St. Peter/Au in Uniform gekleidet. Danach folgten die Auftritte in der ersten Tracht.

Als besonderen musikalischen Höhepunkt wird seit 1984 das Herbstkonzert am Vorabend des Nationalfeiertages abgehalten. Der Musikverein unterstützt und umrahmt diverse Veranstaltungen und Feste der Gemeinde, der Pfarre und nimmt seit Jahrzehnten an verschiedenen Marsch- und Konzertmusikbewerben teil.

Seit 1990 hat der Musikverein sein eigenes Vereinslokal.

2007 wurde anlässlich der Landesausstellung in St. Peter/Au und Waidhofen/Ybbs eine neue Tracht angekauft. Diese wurde am 21. April 2007 im Rahmen eines Konzertes der Öffentlichkeit präsentiert. Seit März 2011 wird der Verein von Obmann Reinhard Begicevic und Kapellmeister Robert Wieser geführt. Am 27. April 2012 konnten der neue Obmann und der neue Kapellmeister den Ehrenpreis des NÖ Landeshauptmannes in Gold in Empfang nehmen.

Neuerrichtung eines Probelokals geplant

Ein großes Projekt für die Zukunft ist die Neuerrichtung eines Probelokales. Die derzeitige Lokalität entspricht, nach mehr als 30-jähriger Nutzung, nicht mehr den Anforderungen, die ein modernes Blasorchester benötigt. Der Verein ist zuversichtlich, gemeinsam mit den Vertretern der Gemeinde in naher Zukunft eine adäquate Lösung zu finden. Dem Musikverein St. Peter in der Au ist es ein besonderes Anliegen, die Motivation und die musikalischen Talente von Kindern und Jugendlichen auch nach Ende der Pflichtschule oder des Musikschulunterrichtes zu fördern. Daher hat der Musikverein im Jahre 2016 die Musijugend ins Leben gerufen. Blasinstrument-, Schlagzeug- und Blockflötenschüler sowie Kinder der musikalischen Früherziehung aus dem GemeindegebietSt. Peter in der Au, Markt und Dorf treffen sich etwa alle zwei Monate an einem Nachmittag und unternehmen unterschiedlichste Aktivitäten, knüpfen Freundschaften und haben Spaß beim gemeinsamen Musizieren.

