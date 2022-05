Stadtkapelle St. Valentin: Traditionsverein mit modernem Weitblick

Werbung

Im Jahre 1866 wurde die Ortskapelle St. Valentin unter Kapellmeister Karl Aschauer gegründet.

Im Gasthaus Kaltenböck wurde im Jahre 1952 Franz Gottwald, der damalige Kapellmeister des Musikvereins St. Valentin, zum Schriftführer des Bundes ernannt. Seit 1983 glänzt der Musikverein in neuer Tracht. Außerdem erhielt die Kapelle in diesem Jahr die Berechtigung von der Stadtgemeinde, den Titel „Stadtkapelle St. Valentin“ zu führen. Das neue Musikheim wurde 2018 eröffnet.

Heute ist die gute Zusammenarbeit mit der Pfarre St. Valentin im Pfarrverband Enns-Donau-Winkel ein wichtiger Bestandteil der Stadtkapelle. Seit 2020 ermöglicht der Pfarrverband jährlich ein Platzkonzert am Kirchenvorplatz der Stadtpfarrkirche.

Im Mai bedankt sich die Stadtkapelle jährlich mit einem musikalischen Gruß für ihre Spenden. Besonders die Jugendarbeit der letzten Jahre trägt auch Früchte. Durch die Bläserklassen und die Jugendkapelle hat die Stadtkapelle St. Valentin zahlreiche talentierte Nachwuchsmusikerinnen und -musiker gewonnen. Das Können der musikalischen Talente fördert und fordert Kapellmeister Martin Weichselbaumer und stellt sie mit fantastischen Solostücken ins Rampenlicht. Die Zusammenarbeit und Freundschaft mit unseren Nachbarkapellen wird mit dem gemeinsamen Projekt „BandsDay“ jeden Sommer an die Jungmusiker weitergegeben. Auch in Zukunft ist unser Jugendreferententeam bemüht, mit neuen Ideen und Projekten Jungmusikerinnen und -musiker ins Vereinsleben der Stadtkapelle einzubinden und Freude an der Musik zu vermitteln.

Der Verein freut sich auf zahlreiche Besucher am 21. August in St. Valentin. An diesem Tag wird das 70-Jahr-Jubiläum des NÖBV mit Festgottesdienst, Festakt und anschließendem Frühschoppen zelebriert.

