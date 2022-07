St. Valentin: Ein Blick hinter die Kulissen des Traktorenwerks

Vollbild

Vergangenheit und Gegenwart: Der erste Steyr-Traktor, der grüne 180, wurde 1947 produziert. Im Vergleich dazu der heutige Premium-Traktor, der Steyr Terrus CVT. Die Besucher traten zum Seilziehen gegen den ältesten Steyrer Traktor an und konnten es gewinnen. Das Management (von links): Franz Josef Silber (Product Marketing Manager Europe CNH Industrial), Peter Friis (Head of Steyr Commercial Operations in Europa), David Wilkie (CNH Industrial Chief-Designer), Carlo Sisto (Vizepräsident von CNH Industrial), Mirco Romagnoli (Vizepräsident von Case IH und STEYR Europa) und Hannes Wögerbauer (Werksleiter St. Valentin). Auch die Kinder hatten viel Spaß und konnten mit den Traktoren ihre Runden drehen. Zu Johann Tatzber und Tanja Zeiss gesellten sich die Moderatoren Michaela Kirchgasser und Gunnar Hauser (von links).

