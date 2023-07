Parkleitsystem für Haager Tierpark in Betrieb

Der Haager Tierpark ist die größte Touristenattraktion in der Region. Dementsprechend groß ist auch die Anzahl an Fahrzeugen, die gerade in Ferienzeiten oder am Wochenende Richtung Salaberg unterwegs ist. Zu Stoßzeiten entstanden immer wieder Staus auf der L85, weil Tierpark-Besucher in den ersten Parkplatz einfuhren, auch wenn dieser schon voll war. Hier will man nun mit einem neuen Parkleitsystem Abhilfe schaffen. „Das ist ein zusätzlicher Service für unsere Besucher. Außerdem war es schwierig, am Wochenende Personen zum Einweisen zu finden“, erklärt Tierpark-Stadtrat Johann Kogler.

Einweiser sind nun nicht mehr notwendig, denn die Autofahrer erfahren — egal aus welcher Richtung sie zum Tierpark kommen — auf zwei großen Übersichtstafeln rund 150 Meter vor dem ersten Parkplatz mit dem Eingangsbereich, auf welchem der vier Parkplätze noch freie Stellflächen vorhanden sind. Um die aus- und einfahrenden Fahrzeuge zählen zu können, wurden Induktionsschleifen im Asphalt verlegt, wodurch die Fahrzeuge registriert werden.

Nach der Errichtung eines vierten Parkplatzes mit 190 Stellplätzen stehen nun insgesamt 800 Stellflächen zur Verfügung. Für jeden dieser Parkplätze gibt es dann noch eigene kleinere Hinweisschilder.