Adi Zatl – ein Tausendsassa!

Es traf sich gut, dass Adi Zatl als Gastwirtssohn die Fleischhauerei erlernt hatte, konnte er doch gleich nach seiner Hochzeit mit Greti als Wirt und auch in den Viehhandel einsteigen. Durch seine umgängliche, unkomplizierte und freundliche Art war er schnell in das Wolfsbacher Vereinsleben integriert – sei es bei der Feuerwehr, der Jagd oder dem Männergesangsverein. Man kann seinen Gesang freilich bei passender Gelegenheit schon auch einmal aus seiner überaus geschmackvoll eingerichteten gemütlichen Zirben-Gaststube hören, findet ihn am Zapfhahn eines Bierfasses oder noch immer in der Küche genauso wie in so mancher Schnapser-Runde.

Als Ausgleich führen ihn seine Wege ins Jagdrevier – erst im Frühjahr hat er einen 8-Jahrling erlegt – oder zu seinen Fischteichen, wo jene Forellen und Saiblinge heranwachsen, die er selbst dann geschmackvoll für seine Gäste zubereitet. „Kochen ist meine Leidenschaft, die ‚Kochprüfung‘ habe ich mit 22 Jahren bei meiner Frau Greti erfolgreich bestanden“, teilt Adi mit einem verschmitzten Lächeln auf den Lippen mit, wie er ja überhaupt für jeden Spaß zu haben sowie seinen Humor bekannt ist und so manche seiner Aktivitäten als legendär gelten. Hilfsbereitschaft, Freundschaftspflege und Familiensinn zeichnen ihn aus. Am Sonntag feierte er seinen 85. Geburtstag, Pfarrer Abt Petrus Pilsinger gratulierte ihm sogar bei der Jägermesse, tritt Adi doch nun seine „Altersteilzeit“ an, in Pension aber will er erst mit 90 gehen!