Haag bekommt ein Jugendzentrum am Hauptplatz

Bei der Gemeinderatssitzung im Juli wurden die Weichen für offene Jugendarbeit in Haag gestellt. „Die verbandliche Jugendarbeit ist wichtig, aber es braucht auch eine betreute Jugendarbeit“, erklärt Bürgermeister Lukas Michlmayr den Grund, warum man das oberösterreichische Unternehmen „Zukunft Jugend“ engagiert hat. Die Gemeinde investiert dafür 35.000 Euro pro Jahr.

Leerstand wird nun mit Leben erfüllt

Das Team von „Zukunft Jugend“ besteht aus Sozialpädagogen, Streetworkern, Trainern und psychosozialen Coaches. Es ist für alle Jugendlichen zwischen 12 und 26 Jahren da und arbeitet aufbauend auf einem fünf-Säulen-System. So wird ab 6. Oktober jeweils am Freitag von 15 bis 19 Uhr das Jugendzentrum im ehemaligen Stefflbauer-Haus am Hauptplatz für die Jugend geöffnet sein. Den Leerstand hat die Gemeinde Ende 2021 erworben. Für das Jugendzentrum, das übrigens das erste überhaupt in Haag ist, wird nun eine Wohnung im ersten Stock von den Jugendlichen selbst umgebaut.

„Das Jugendzentrum wird immer von einem Coach oder Pädagogen begleitet. Dort können die Kids ohne Verpflichtung vorbeischauen und die Angebote nutzen oder sie können mit den Betreuern quatschen“, erklärt Sascha Reischl, Geschäftsführer von „Zukunft Jugend“. Neben dem normalen JUZ-Betrieb werden aber auch zahlreiche Workshops zu jugendorientierten Themen, Ausflüge oder Aktionen angeboten. Dazu setzt man eines der mobilen Jugendzentren ein.

Zusätzlich besteht die Möglichkeit, sich im Jugendbüro Hilfe bei Bewerbungsschreiben, Inputs zum Elterngespräch oder Infos zu Lehre mit Matura oder anderen Themen zu holen. Dieses Angebot steht selbstverständlich auch Eltern oder anderen Bezugspersonen zur Verfügung. „Als letzte und fast wichtigste Säule haben wir auch eine anonyme Beratungsstelle für die Jugendlichen, an die sie sich für alle Themen, die sie beschäftigen, wenden können“, erklärt Reischl. Alle Angebote sind kostenlos.