Goldsegen für Weistracher Produzenten

Insgesamt gab es elf Mal Gold, fünf Mal Silber und 14 Mal Bronze für die Weistracher Produzenten. Foto: Thomas Lettner

„Die Auszeichnungen sind ein Beweis dafür, dass die Qualität unserer Produkte stimmt. Natürlich sind sie auch eine gute Werbung für uns”, freuen sich die Produzenten Franz Pickl vom Schnapshof Pickl, Harald Ebner, Mario Haider Edelbrennerei, Roman Sator und Markus Sturm vom Mostheurigen z’Gridling. Insgesamt gab es elf Mal Gold, fünf Mal Silber und 14 Mal Bronze für die Weistracher Produzenten. Mario Haider war besonders erfolgreich und gewann sieben Mal Gold, einmal Silber und zwölf Mal Bronze.

Erhalt der Kulturlandschaft

Die fünf Produzenten decken vom kleinen bis zum großen Direktvermarkter alle Sparten ab. Jeder führt an seinem Betrieb auch einen Hofladen. Somit tragen die Produzenten wesentlich zur Erhaltung der Mostviertler Kulturlandschaft bei. „Nur als Direktvermarkter kann man die Streuobstbestände erhalten, weil die Ware einen Wert erhält”, erklären sie. Die Kunden, von denen die meisten aus der Region und aus dem nahen Oberösterreich kommen, wissen das zu schätzen. „Onlinebestellungen wie in der Corona-Zeit nehmen wieder ab. Die Menschen wollen ein Gesicht zum Produkt haben. Die schönste Belohnung für uns ist, wenn der Kunde wieder kommt”, sagen sie.

Schon lange in der höchsten Liga

Bürgermeister Erwin Pittersberger (ÖVP) betonte, dass Weistrach maßgeblich dafür verantwortlich sei, dass der Most wieder so begehrt ist. „Mario Haiders Vater war ein Pionier für Mostheurige. Wir blicken hier auf eine lange Tradition zurück. Die Auszeichnungen sind keine Zufallstreffer, sondern unsere Produzenten sind schon seit Jahren in der höchsten Liga mit dabei”, sagte Pittersberger. Am Weistracher Mostkirtag am Sonntag, 23. April, ab 10 Uhr werden die prämierten Produkte ausgeschenkt.

