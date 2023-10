Abend der Künste in Seitenstetten: Für ein Bundesland Kistlreich!

Mit satirischen Texten, Kabarett, Liedern, Musik, audiovisuellen Präsentationen und Bildern, vor allem aber mit ganz viel Humor, präsentieren sechs Weinviertler Urgesteine eine äußerst schwungvolle Hommage an diese Region, die am ehesten noch durch den Grünen Veltliner bekannt ist.

„Niederösterreich gilt als das Kernland Österreichs, aber alle sollten wissen: Das Weinviertel ist der Kern des Kernlandes! Die Schlacht bei Dürnkrut, die erste Eisenbahn nach Deutsch-Wagram, die Abdankung der Habsburger in Eckartsau und das Entstehen der Ökobewegung in Stopfenreuth ... – das alles und noch mehr passierte dort, ganz zu schweigen von der ersten Ballonfahrt nach Groß-Enzersdorf oder dem Pinkelstein von Raschala, der Mozarts persönlicher Entwässerung diente. Ohne Weinviertler Erdäpfel würde Österreich verhungern und ohne Grünen Veltliner verdursten!“, ist sich der Seitenstettner Künstler Karlheinz Vinkov als Mitglied der Weinviertler Künstlergruppe „Kistlreich“ rund um die Folk-Band „Beerenwerte Gesellschaft“ sicher und fordert, dass all diese Leistungen endlich auch anerkannt werden müssen.

Es sei höchst an der Zeit, dieses „Hochenergie-Viertel“ aufzuwerten, am besten gleich als zehntes Bundesland mit der Bezeichnung „Kistlreich“ und der Hauptstadt Kistlbach, ist doch der äußerste Osten Österreichs von Erdäpfel- und Weinflaschenkisten oder auch Beziehungskisten geprägt!

Karlheinz Vinkov plaudert aus seinem Kistl. Foto: Friedl

Ausstellung und Kabarett

Dieser „Abend der Künste“ findet am 20. Oktober, 19 Uhr, im BildungsZentrum St. Benedikt statt, Anmeldung hierfür ist unter 07477/42885 erbeten. Zudem wird an diesem Tag die Ausstellung „Druckgrafiken von Karlheinz Vinkov“ offiziell eröffnet, in der er großformatige Holzschnitte, bunte Linolätzungen und technisch anspruchsvolle Radierungen zeigt. Die Ausstellung wird bis 8. November zu den Öffnungszeiten des Bildungshauses oder nach Terminvereinbarung frei zugänglich sein.