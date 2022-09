ASZ Haidershofen wird geschlossen

Werbung Aboaktion NÖN abonnieren und Auto gewinnen oder mit Testabo Top-Preise abstauben

Das Altstoffsammelzentrum (ASZ) in Vesten-thal bietet den Bürgern seit 20 Jahren die Möglichkeit, ihre Abfälle ordnungsgemäß und möglichst einfach zu entsorgen. Ein Service, das seitens des GDA und der Gemeinde zur Verfügung gestellt wurde und nun eingestellt wird.

Der Landesabfallwirtschaftsplan sieht nämlich vor, Altstoffsammelzentren zu regionalen Wertstoffzentren (WSZ) weiterzuentwickeln – mit dem Ziel, die Wertstoffe für ein Recycling wiederzugewinnen. „Zahlreiche anstehende Sanierungsarbeiten, allen voran die ordnungsgemäße Entwässerung des Sammelplatzes am Standort in Vestenthal sowie eine massive Erweiterung der Containerstellplätze, würden für enorme Investitionskosten sorgen. Daher wird der Betrieb des ASZ Haidershofen mit 19. Oktober eingestellt“, heißt es seitens des GDA. Um das Service des GDA weiter aufrechterhalten zu können und den Bürgern möglichst viel Flexibilität zu gewährleisten, werden die Öffnungsstunden des Haidershofner ASZ am Mittwoch in die Öffnungszeiten des WSZ Behamberg übernommen. Damit ist gewährleistet, dass die Bürger zu den gewohnten Zeiten ihren Abfall entsorgen können.

Das Angebot der Wertstoffentsorgung in der Nachbargemeinde Behamberg ist wesentlich vielfältiger. Es werden beispielsweise auch Bauschutt, Problemstoffe oder Silofolien entgegengenommen. Ab 2. November werden die neuen Öffnungszeiten gelten. „Natürlich ist es schade, dass wir den Betrieb im ASZ Haidershofen einstellen müssen. Uns war es als Gemeinde aber wichtig, dass wir das Service möglichst gleichbelassen können. Mit den neuen Öffnungszeiten in Behamberg gibt es auch in Zukunft ein gutes Service des GDA“, erklärt Bürgermeister Manfred Schimpl.

