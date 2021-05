Die Konzerte auf der Burg Clam versprühen nur dann ihre Strahlkraft, wenn das Publikum in gewohnter Art und Weise dabei sein darf. Wie auch schon im Vorjahr mussten die Veranstalter schweren Herzens den so heiß herbeigesehnten Konzertsommer auf nächstes Jahr verschieben.

„So sehr wir uns auf ein Wiedersehen und Abrocken mit den Fans der Clam-Konzerte gefreut haben, mussten wir uns doch zu einer Absage entschließen“, heißt es in einer offiziellen Stellungnahme des Clam-Managements.

Gefahren und Risiken nicht zu stemmen

Obwohl die Kultur nach den Lockdowns wieder auferstehen darf, seien die gesundheitlichen Gefahren im öffentlichen Sektor sowie die wirtschaftlichen Risiken für das Unternehmen nicht zu stemmen.

Das Programm 2021, das mit den legendären Rockbands „Deep Purple“ und „Uriah Heep“ gestartet wäre, hat durch die vielen Corona-bedingten Absagen dem Veranstalter großen planerischen Aufwand abverlangt. Am Ende konnten viele, aber nicht alle für die Saison 2021 geplanten Konzerte in die neue Saison 2022 verschoben werden.

Das Konzert mit den „Hollywood Vampires“ wurde ja schon im Vorjahr gecancelt, jenes der „The Lumineers“ musste jetzt endgültig abgesagt werden. Da greift die Gutscheinregelung. So groß die Enttäuschung sein mag, dass man heuer auf Musik im zauberhaften Burgareal verzichten muss, gibt es für nächstes Jahr immerhin einen erfreulichen Ausblick.

Erfreulicher Ausblick auf das Jahr 2022

Derzeit sind schon folgende Acts fixiert: Gestartet wird 2022 mit Clam Rock am 8. Juli mit legendären Bands wie „Deep Purple“, „Uriah Heep“, „The Sweet“ und „Dweezil Zappa plays Frank Zappa“. Am 15. Juli wird Lionel Richie zu Gast auf Clam sein, am 23. Juli „Judas Priest“.

Für den 12. bzw. 13. August ist ein Wiedersehen mit „Pizzera & Jaus“ geplant, am 19. August mit Hubert von Goisern. Auch der Auftritt von „Seiler und Speer“ am 20. August konnte schon fixiert werden.

Die Tickets von 2020 & 2021 behalten für 2022 Gültigkeit.