Ehemaliger SP-Stadtrat Gerhard Hiesberger mit 80 Jahren verstorben

Von 1964 bis 1987 arbeitete der gelernte Kfz-Mechaniker im Nibelungenwerk St. Valentin, in dem er auch Betriebsratsvorsitzender war. Von 1988 bis 2003 war Gerhard Hiesberger Bezirksstellenleiter der Arbeiterkammer Amstetten. Einmal im Monat hielt er im Amtsgebäude St. Valentin einen Sprechtag für Rechtsberatungen ab. In den 1980er-Jahren hing über dem Ni-Werk das Damoklesschwert. Der Standort sollte aufgelassen werden. 1.000 Arbeiter und Angestellte standen vor der Entlassung. Der ehemalige St. Valentiner Bürgermeister Manfred Mießner und Gerhard Hiesberger pendelten wiederholt von St. Valentin über Steyr nach Wien, dem Hauptsitz der Steyr-Daimler Puch AG, um eine Valentin-Lösung zu erwirken.

Firma Engel siedelte sich an

Die beiden Kommunalpolitiker verlangten von den SPÖ-Spitzenfunktionären des Bundes und des Landes bei der Bewältigung der St. Valentiner Krise am Arbeitsmarkt eine einvernehmliche und stichhaltige Lösung. Den Volkszorn zu spüren bekam am 3. April 1987 im Volksheim St. Valentin Rudolf Streicher, Bundesminister für öffentliche Wirtschaft und Verkehr, der von der SPÖ-Lokalorganisation als Festredner zu einer Mitgliederversammlung geladen worden war. Bereits eine Stunde vor Beginn der Parteiversammlung war der Saal im Volksheim St. Valentin zum Bersten voll. Hiesberger attackierte den Minister so scharf, dass dieser von Schlägen unter der Gürtellinie sprach. Die Enttäuschung war groß, als auf die brisante Frage, ob die Auflösung des Steyr-Standorts St. Valentin endgültig beschlossene Sache sei, keine Antwort kam. Der Minister erklärte sich als „nicht ressortzuständig“. Ex-Finanzminister und CA-Generaldirektor Hannes Androsch lenkte nach einem Gespräch im Dezember 1984 mit Gerhard Hiesberger ein. Beide kannten sich gut und der Banker wollte es sich mit dem Gewerkschaftler nicht verscherzen. Schließlich siedelte sich über Initiative von Hiesberger und Androsch Maschinenbauer Engel in St. Valentin an.

Sehr wichtig für Wirtschaftsstandort St. Valentin

SP-Stadtrat Ferdinand Bogenreiter kannte Gerhard Hiesberger sehr gut und schrieb im Namen der SPÖ und der Stadtgemeinde St. Valentin Abschiedsworte ins Kondolenzbuch in der Aufbahrungshalle. „Gerhard Hiesberger war für den Wirtschaftsstandort St. Valentin sehr wichtig. Als die Kleinteilfertigung für Landmaschinen nach Steyr ging und nur die Traktorfertigung in St. Valentin blieb, gingen 700 Arbeitsplätze verloren. Hiesberger hat sich gemeinsam mit dem ehemaligen Bürgermeister massiv dafür eingesetzt, dass sich die Firma Engel in St. Valentin ansiedelt und Ersatzarbeitskräfte geschaffen werden“, berichtet Bogenreiter. Mindestens 200 Mitarbeiter aus dem Ni-Werk wurden damals von der Firma Engel übernommen. Parallel zum Firmenabbau mietete Engel eine Halle im Ni-Werk, baute dort Maschinen auf und begann mit der Produktion. Später wurde der neue Standort errichtet.

Sportskanone in der Freizeit

Gerhard Hiesberger war nicht nur ein bedeutender Gewerkschafter und Kommunalpolitiker, sein Herz gehörte auch seiner Familie. „Er war zwar aufgrund seiner beruflichen Tätigkeit nicht so viel anwesend, aber er hat sich trotzdem viel um die Familie gekümmert“, erinnert sich Tochter Mara Hiesberger. Als Familienvater vermittelte er seinen beiden Kindern Mara und Markus Werte wie Gemeinschaft, Toleranz, Gastfreundschaft und Offenheit. In der Freizeit trieb Hiesberger gerne Sport. Er spielte anfangs für den SC und später für den ASK St. Valentin Fußball, fuhr Ski, ging fischen, Rad fahren und wandern und verreiste gerne. Seine letzte Fernreise führte ihn nach Südafrika. 2019 feierte er mit Gattin Gerlinde die Goldene Hochzeit.